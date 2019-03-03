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Новости /  Политика /  Политика региона  

Режиссер Владимир Бортко решил участвовать в выборах губернатора Петербурга

3 марта 2019 23:15
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Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября.
Пленум санкт-петербургского отделения КПРФ единогласно рекомендовал выдвинуть на пост губернатора города кандидатуру кинорежиссера и депутата Госдумы Владимира Бортко, передает meduza.io.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» политик подтвердил намерение участвовать в выборах, заявив, что обладает всеми необходимыми для главы города навыками.

«Если бы я не оценивал свои перспективы, я бы не соглашался с самого начала. Если горожане поверят в меня, то почему бы нет? Моя профессия – режиссер – по-английски звучит director – управляющий. Моя профессия – управлять, я занимаюсь этим 45 лет", - заявил Бортко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября. Временно исполняющим обязанности главы города сейчас является Александр Беглов.



Фото:   соцсети
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Комментарии



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