Режиссер Владимир Бортко решил участвовать в выборах губернатора Петербурга
3 марта 2019 23:15
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В комментарии радиостанции «Говорит Москва» политик подтвердил намерение участвовать в выборах, заявив, что обладает всеми необходимыми для главы города навыками.
«Если бы я не оценивал свои перспективы, я бы не соглашался с самого начала. Если горожане поверят в меня, то почему бы нет? Моя профессия – режиссер – по-английски звучит director – управляющий. Моя профессия – управлять, я занимаюсь этим 45 лет", - заявил Бортко.
Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября. Временно исполняющим обязанности главы города сейчас является Александр Беглов.
Фото: соцсети
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