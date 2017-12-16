Решение о благоустройстве земли у многоквартирных домов будут принимать собственники
16 декабря 2017 12:49
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Документом устанавливается, что к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме теперь относится принятие решения о благоустройстве земли, на котором он расположен и который относится к общему имуществу многоквартирного дома, в том числе о размещении, об обслуживании и эксплуатации элементов озеленения и благоустройства.
«В этом году мы начали реализовывать мероприятия в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Его главный принцип – вовлечение жителей в принятие решений по выбору объектов благоустройства и как их обустраивать. Придомовая и дворовая территории безусловно должны благоустраиваться с учетом пожеланий жителей дома, к которым эти территории относятся. Поэтому принятие этого закона будет способствовать реализации собственниками помещений в многоквартирном доме права на участие в проектах по благоустройству дворовых территорий в соответствии с мероприятиями, проводимыми в рамках приоритетного проекта», - прокомментировал глава Минстроя России Михаил Мень.
Фото: minstroyrf.ru
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