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Новости /  Политика /  Политика региона  

Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за ноябрь-2017

7 декабря 2017 12:48
158
Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за ноябрь-2017 Рейтинг сформирован по частоте упоминаний в материалах Рунета.
Рейтинг сформирован по частоте упоминаний в материалах Рунета.

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Самарской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс.Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом». Какие изменения произошли - в спецпроекте «ФедералПресс».

1. Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области – 1184 (1355)

Ноябрь для нового главы региона оказался плодотворным. Дмитрий Азаров с головой ушел в работу и отметился во многих громких встречах. Участвовал в XIV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в конкурсе «Студент года–2017». Посетил с рабочим визитом Сызрань, открыл в Тольятти высокотехнологичный центр диагностики онкозаболеваний. Встретился с лидерами профсоюзных организаций и кадровым резервом региона. Вместе с министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым провел заседание по теме территориальных контрольно-надзорных органов региона, где в числе прочего обещал рассмотреть вариант возврата Госфинконтроля.

С участием врио губернатора прошло рассмотрение значимых для региона законов, в том числе бюджета области на 2018 год. Наиболее остро обсуждались изменения в законе о местном самоуправлении, которые продлили полномочия депутатов самарской городской думы до 2020 года, и поправки в антиалкогольный закон. Дмитрий Азаров поддержал отмену ротации депутатского корпуса на ближайшие два с половиной года, но не согласился с поспешными алкогольными послаблениями. На заседаниях в правительстве и губернской думе Азаров касался вопросов о возвращении льгот пенсионерам, о противодействии незаконной миграции, повышении налога для гастарбайтеров, о недочетах в работе областного Фонда капремонта, об участии крупных застройщиков в реновации исторического центра Самары и многих других. А самым массовым и тиражированным событием с участием главы региона стало 9-часовое совещание по проблемным объектам долевого строительства.

Популярности руководителю области добавило его возвращение в социальные сети. Будучи мэром Самары, Дмитрий Азаров активно общался с населением через Twitter. Теперь на посту главы региона чиновник восстановил свой аккаунт и распорядился о создании микроблогов других членов регионального правительства. Не забывает врио губернатора и про традиционное средство общения с жителями – прямые эфиры на телевидении. В ноябрьском эфире он рассказал о планах развития вверенного ему субъекта, о бюджете и необходимости снижения долговой нагрузки, о будущем мэре областной столицы и поддержке местных производителей. Последний из вышеперечисленных вопросов ранее в этом же месяце стал поводом для реакции ФАС. Ведомство вынесло предостережение Азарову в ответ на его обещания повлиять на работу ритейлеров и добиться увеличения количества региональной продукции в торговых сетях.

Широко обсуждалась кадровая политика чиновника. В ноябре он отпустил на покой бывшего вице-губернатора Дмитрия Овчинникова, отправил в отставку глав Безенчукского района Евгения Сараева и села Рождествено Анатолия Кудиярова. В начале месяца назначил врио первого зампреда правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Сделал своими советниками блогера Дениса Кортунова, экс-руководителя Госфинконтроля Ольгу Михееву, дизайнера Владимира Пирожкова. Утвердил региональных представителей в комиссию по выборам главы Самары и возглавил ее. Назначил замом руководителя своей администрации опытного политконсультанта Виктора Кузнецова, который поведет предвыборную кампанию Азарова.

2. Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов» – 367 (431)

Ветеран отечественного футбола поднялся в рейтинге относительно октября, подвинув Николая Меркушкина. В этом месяце «Крылья Советов» провели пять матчей первенства ФНЛ. Три из них – с курским «Авангардом», «Химками» и астраханским «Волгарем» – оказались победными. Однако поражение в гостях у «Томи» и домашняя ничья с «Шинником» не дали «Крыльям» подняться выше третьей строчки в турнире. Последний матч сезона с ярославцами вызвал наибольший ажиотаж. Забив три мяча в ворота соперника в первом тайме, «Крылья Советов» пропустили столько же голов во второй половине игры. На пресс-конференции по итогам игры Андрей Тихонов намекнул на стимулирование соперников клуба: «Против нас последние несколько месяцев все команды выходят играть с удвоенной и даже с утроенной энергией. Если вы понимаете, о чем я говорю...». Заявление расценили неоднозначно, но пояснять свои слова тренер не стал. На конференции произошел еще один инцидент. Один из фотографов вступил с Тихоновым в словесную перепалку, а после оскорбил и ударил пресс-атташе клуба Максима Съестнова.

3. Николай Меркушкин, экс-губернатор Самарской области – 325 (806)

С каждым месяцем после отставки бывшего главы региона упоминания о нем закономерно редеют в новостных лентах. В октябре сообщения сократились вдвое по сравнению с сентябрем. То же самое произошло в ноябре, отчего политик спустился на третье место рейтинга. В федеральных сводках его называли в числе других «падших» этой осенью губернаторов. В начале месяца Владимир Путин собрал их, чтобы поблагодарить за работу, а через две недели наградил. Население Самарской области неоднозначно расценило вручение Ордена Александра Невского ее бывшему руководителю. В губернии Меркушкина чаще упоминают в негативном ключе. В основном, при обсуждении нерешенных им вопросов – проблем обманутых дольщиков, отнятых льгот у пенсионеров, строительства стадиона «Самара Арена», Фрунзенского моста, технополиса «Гагарин-центр» и прочее. Отдельное внимание уделили обсуждению «Стены плача» на площади Славы и послаблениям в алкогольный закон, которые ранее инициировал мордовец.

Имя экс-главы региона в этом месяце всплывало и в новостях о бывших членах его «команды созидания». Вице-губернатор Дмитрий Овчинников ушел в отставку, а бывший замруководителя администрации губернатора Денис Подсеваткин и «личный» социолог Меркушина Николай Явкин находятся под следствием. Уголовное наследие самого чиновника тоже оказалось в центре внимания. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал законными обвинения бывшего губернатора и ПАО «Газпром» в коммерческом сговоре, который в 2011 году чуть не привел к выдавливанию с рынка «Средневолжской газовой компании».

4. Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ – 215 (317)

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству сохранил четвертую строчку в рейтинге. Политик в привычном порядке давал комментарии федеральным и региональным СМИ, в основном по экологической тематике. Положительно на его репутации сказался опубликованный рейтинг эффективности работы депутатов Госдумы в регионах России. Гутенев попал в «первую лигу» активности парламентариев.

В этом же месяце вышел единый общероссийский экологический рейтинг городов от Минприроды России и Общероссийского народного фронта, к созданию которого приложил руку депутат. Также в качестве координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса политик выступил против строительства полигонов твердых коммунальных отходов в Самарской области. Несколько раз докладывал о результатах работы организации по ликвидации незаконных свалок в регионах России. Дополнительное внимание СМИ Гутенев привлек тем, что поддержал законопроект Минфина об уголовной ответственности за ввоз санкционной продукции.

5. Владимир Василенко, врио главы г.о. Самара – 179 (196)

Самарский сити-менеджер тоже отметился в нескольких медиарейтингах. В частности, занял 7 место среди первых лиц столиц субъектов ПФО и 47-е в списке мэров столиц регионов за октябрь-ноябрь текущего года. В этом же месяце депутаты городской думы объявили о начале конкурса на замещение вакантной должности главы Самары. И хотя Василенко туда не заявился, его имя всплывало каждый раз, когда журналисты писали об очередных изменениях в ходе конкурса. Сам «опытный хозяйственник» при этом занимался городскими проблемами, о чем писали самарская администрация и ряд местных СМИ. Отметился чиновник и на громком заседании по проблемам долевого строительства, которое провел Дмитрий Азаров.

Ложку дегтя в медиакартину работы градоначальника добавил его бывший коллега по горадминистрации, экс-директор МП «Благоустройство» Алексей Власов. Фигурант уголовного дела написал в полицию «разоблачительную» бумагу на своих предшественников, одним из которых был Владимир Василенко. Ранее Власова уличили в незаконных начислениях сотрудникам МП сумм в качестве компенсации затрат на возмещение административных штрафов. Тем же, по его словам, занимался и нынешний сити-менеджер.

6. Олег Фурсов, экс-глава г.о. Самара – 149 (521)

Бывший мэр уступил Владимиру Василенко как свое кресло, так и популярность. Если бы не процедурные проволочки в процессе отстранения Фурсова от должности, его позиция в этом рейтинге оказалась бы значительно ниже. Уход чиновника с места сити-менеджера стал рекордным по протяженности. 31 октября самарская городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий мэра. Фурсов готовился стать министром труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Но, по документам, не получил отставку и «повис в воздухе». В результате в городе сложилось формальное двоевластие. Тем временем, гордума объявила о поиске кандидатов на должность мэра. Как и в случае с Василенко, в сообщениях по конкурсу упоминают и градоначальника, который пришел и уходит с должности не без скандала.

7. Сергей Анташев, глава г.о. Тольятти – 143 (185)

Ноябрь для другого сити-менеджера региона тоже ознаменовался цепочкой неприятных инцидентов. Из положительных моментов можно отметить привлечение инвесторов из Китая в Территорию опережающего развития «Тольятти». Об этом сообщил сам мэр. Однако новостей с упоминаем его в отрицательном ключе оказалось больше. Стало известно, что Анташева вызывал к себе для составления протокола об административном правонарушении прокурор города – градоначальник на три дня просрочил выдачу разрешения одному из местных рынков. Проблемы с надзорным ведомством испытала на себе и вице-мэр Тольятти Юлия Буданова. У Анташева потребовали отстранить ее от должности. Еще один скандал допустил сам глава города. Сергей Анташев обратился к министру соцдемографии Самарской области с просьбой забрать у муниципалитета 25 млн рублей, выделенных на покупку жилья детям-сиротам. Чиновник заявил, что горадминистрация не в силах их освоить. Министр Марина Антимонова настояла: до 15 декабря освоить без вариантов. Информацию об этом опубликовал в своем блоге следующий участник нашего рейтинга Михаил Матвеев.

8. Михаил Матвеев, депутат самарской губернской думы – 124 (119)

Матвеева можно по праву назвать самым активным депутатом губдумы. Без его участия не обходится ни одно социально значимое событие в регионе. В этом месяце он высказывался в СМИ о недопустимости послаблений в областном антиалкогольном законе и продлении срока полномочий депутатов гордумы. Ратовал за зимнюю консервацию Фабрики-кухни и восстановление приемных депутатов губдумы в округах, особенно в сельской местности. При этом парламентарий предлагал выделить средства для организации такой работы и оплаты труда помощников депутатов из областного бюджета. Кроме того, депутат не раз грозил возобновлением митингов оппозиции в ответ на промедления властей в вопросе возврата льгот пенсионерам, которые отменил в начале года Николай Меркушкин.

9. Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» – 101 (145)

Руководитель автогиганта упоминался в ноябрьских новостях около сотни раз. В частности прошла информация, что в прошлом месяце «АвтоВАЗ» увеличил продажи LADA на 22,9%, открыл первый автосалон LADA в Иордании и отправил на Кубу 344 автомобиля Lada Vesta и Largus. Зато численность сотрудников предприятия, по информации СМИ, сократилась за год почти на 12%. Впрочем, сообщение об очередных сокращениях автопроизводитель опроверг и заявил, что на завод наняли еще 150 работников. Привлекла внимание общественности и новость о том, что в Чехии снимают фильм о предшественнике Николя Мора Бу Андерссоне. Кроме того, в конференции поставщиков «АвтоВАЗа» принял участие Дмитрий Азаров. Вместе с ним событие автоматически попало в новостную ленту.

10. Александр Кобенко, врио вице-губернатора – 93 (new)

Замыкает ноябрьскую десятку врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. С этого места он вытеснил другого вице-губернатора Александра Фетисова, который не смог приблизиться к предыдущим показателям по медийности. Александр Кобенко отметился на сызранском форуме предпринимателей и открытии в Тольятти первого областного центра ядерной медицины. Прокомментировал запуск в регионе фабрики переработки макулатуры и появление 19-го по счету резидента ТОР «Тольятти». Высказывался за поправки в антиалкогольный закон и поддержку местных производителей, говорил о планах по строительству Фрунзенского моста и участвовал в обсуждении областного бюджета на будущий год.


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Комментарии



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