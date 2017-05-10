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Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за апрель-2017

10 мая 2017 11:58
68
Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области за апрель-2017
Рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Самарской области относительно федерального центра.

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Самарской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс.Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом».

Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Самарской области относительно федерального центра.

За апрель рейтинг выглядит так:

Позиция в рейтинге

Имя, фамилия, должность

Число упоминаний в апреле

1

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области

897

2

Олег Фурсов, глава Самары

294

3

Вадим Скрипченко, главный тренер ПФК «Крылья Советов»

281

4

Михаил Матвеев, депутат самарской губернской думы

267

5

Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»

251

6

Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ

221

7

Сергей Анташев, глава Тольятти

176

8

Дмитрий Азаров, сенатор от Самарской области

132

9

Леонид Симановский, депутат Госдумы РФ

91

10

Леонид Калашников, депутат Госдумы РФ

74


1. Николай Меркушкин, губернатор Самарской области – 897

В апреле губернатора Самарской области упоминали традиционно часто. Позитивными поводами для упоминаний стало увеличение лимита на поездки на общественном транспорте для льготников с 50 до 60 в месяц, вручение наград победителю регионального этапа конкурса «Учитель года» и местным деятелям культуры. Также в прошлом месяце областные СМИ сообщили: за пять лет Самарская область привлекла из федерального бюджета 120,7 млрд рублей, что характеризует Николая Меркушкина, как лоббиста интересов губернии на федеральном уровне.

Журналисты писали и о митингах против отмены ежемесячных выплат работающим пенсионерам Самарской области. После протестного марша 23 апреля полицейские задержали организатора мероприятия – депутата губернской думы Михаила Матвеева.

2. Олег Фурсов, глава Самары – 294

В апреле об Олеге Фурсове писали относительно много. Внимание медиа заслужили анонс совета по застройке исторического центра, поручение главе Куйбышевского района прокатиться на электричке и даже концерт, посвященный Международному дню цыган. Также стало известно, что в 2016 году глава Самары заработал 4,2 млн рублей.

Но главной темой стал креатив городских чиновников, связанный с подготовкой Самары к ЧМ-2018. Депрессивные территории и неприглядные здания решили закрыть заборами из профнастила. Тема быстро вышла на федеральный уровень, самарская мэрия получила свою «минуту славы» на одном из самых популярный шоу Первого канала – «Вечернем Урганте».

3. Вадим Скрипченко, главный тренер ПФК «Крылья Советов» - 281

В апреле самарский клуб не особенно радовал болельщиков победами. Все началось с поражения от ЦСКА (2:1), продолжилось ничьей с «Амкаром» (2:2). В матче с «Анжи» «Крылья Советов» оказались сильнее соперника (3:1), но после победы последовала «сухая» ничья с «Рубином» (0:0) и поражение от тульского «Арсенала» (2:0).

На матче с «Анжи» Вадим Скрипченко не присутствовал: его дисквалифицировали из-за спора с резервным судьей на матче с «Амкаром». После матча с «Анжи» тренера футбольного клуба «Крылья Советов» Гаэтано Петрелли оштрафовали на десять тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения арбитра.

4. Михаил Матвеев, депутат самарской губернской думы – 267

Главный организатор самарских акций протеста в апреле серьезно прибавил в количестве упоминаний. В прошлом месяце протестующие провели два мероприятия: митинг и марш, причем второе событие привлекло гораздо больше внимания. Сначала согласования марша пришлось добиваться в суде, оспаривая отказ администрации Самары в его проведении. После того, как суд удовлетворил требования организаторов протеста, позиции сторон снова разошлись: Михаил Матвеев утверждал, что решение Фемиды касается маршрута от музея «Самара космическая» до площади Героев XXI армии; самарские чиновники заявили, что разрешают провести марш от ДК «Современник» до Загородного парка.

В итоге, после акции Михаила Матвеева задержали полицейские. Ночь он провел в камере, после чего его оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию незаконного мероприятия.

5. Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» - 251

В прошлом месяце СМИ сообщили, что АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей Lada на 8 %, а представители «Ростеха» заявили, что ожидают прибыльности предприятия в 2018 году. На конференции поставщиков полпред президента в ПФО Михаил Бабич указал Николя Мору на сокращение доли отечественных поставок автокомпонентов, после чего была принята «дорожная карта» по развитию отношений с российскими компаниями. Также в апреле АвтоВАЗ начал размещение 9,25 млрд акций в рамках допэмиссии.

6. Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ – 221

Депутат федерального парламента продолжил работу по экологическим проектам ОНФ, связанным с выявлением незаконных свалок и совершенствованием российского законодательства в сфере экологии. Кроме того, Владимир Гутенев посетил сызранский «Тяжмаш» и выступил на III форуме-диалоге «Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества». «Остаются вопросы в области проведения экспертизы промышленной безопасности, требующие создания единой методики расчета стоимости услуг экспертных учреждений и утвержденных многоотраслевых тарифов для получения заключений экспертиз промышленной безопасности», - заявил он на мероприятии.
СМИ также упоминали Владимира Гутенева в связи с празднованием 10-летия Союза машиностроителей России, вице-президентом которого он является.

4. Михаил Матвеев, депутат самарской губернской думы – 267

Главный организатор самарских акций протеста в апреле серьезно прибавил в количестве упоминаний. В прошлом месяце протестующие провели два мероприятия: митинг и марш, причем второе событие привлекло гораздо больше внимания. Сначала согласования марша пришлось добиваться в суде, оспаривая отказ администрации Самары в его проведении. После того, как суд удовлетворил требования организаторов протеста, позиции сторон снова разошлись: Михаил Матвеев утверждал, что решение Фемиды касается маршрута от музея «Самара космическая» до площади Героев XXI армии; самарские чиновники заявили, что разрешают провести марш от ДК «Современник» до Загородного парка.

В итоге, после акции Михаила Матвеева задержали полицейские. Ночь он провел в камере, после чего его оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию незаконного мероприятия.

5. Николя Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» - 251

В прошлом месяце СМИ сообщили, что АвтоВАЗ увеличил продажи автомобилей Lada на 8 %, а представители «Ростеха» заявили, что ожидают прибыльности предприятия в 2018 году. На конференции поставщиков полпред президента в ПФО Михаил Бабич указал Николя Мору на сокращение доли отечественных поставок автокомпонентов, после чего была принята «дорожная карта» по развитию отношений с российскими компаниями. Также в апреле АвтоВАЗ начал размещение 9,25 млрд акций в рамках допэмиссии.

6. Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ – 221

Депутат федерального парламента продолжил работу по экологическим проектам ОНФ, связанным с выявлением незаконных свалок и совершенствованием российского законодательства в сфере экологии. Кроме того, Владимир Гутенев посетил сызранский «Тяжмаш» и выступил на III форуме-диалоге «Промышленная безопасность – ответственность государства, бизнеса и общества». «Остаются вопросы в области проведения экспертизы промышленной безопасности, требующие создания единой методики расчета стоимости услуг экспертных учреждений и утвержденных многоотраслевых тарифов для получения заключений экспертиз промышленной безопасности», - заявил он на мероприятии.
СМИ также упоминали Владимира Гутенева в связи с празднованием 10-летия Союза машиностроителей России, вице-президентом которого он является.

10. Леонид Калашников, депутат Госдумы РФ – 74

Парламентарий комментировал для СМИ как привычные для себя темы международной повестки, так и события, произошедшие в Самарской области. Леонид Калашников заявил, что отношения России с США при Трампе испортились не так сильно, как могли бы испортиться в случае победы Клинтон. Политик также резко ответил на высказывания лидеры украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки, заявившего: людей, не способных выучить украинский язык, стоит отправлять в гетто. «Если этот дебил считает половину Украины дебилами, что мне комментировать?» - цитируют Леонида Калашникова журналисты.

Также политик раскритиковал назначение Сергея Анташева главой Тольятти и выступил по поводу задержания депутата губдумы от КПРФ Михаила Матвеева после протестного марша пенсионеров. «В череде беззаконий, которые творятся в Самарской области, задержание депутата Михаила Матвеева — это еще одно свидетельство неспособности областной власти к диалогу с гражданами, стремления заглушить справедливый социальный протест незаконными репрессиями», - подчеркнул депутат Госдумы.

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