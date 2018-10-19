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На стенде Самарской областиобсудил с экспонентами первые результаты работы на форуме. Впечатления очень позитивные: проведён целый ряд переговоров, заключены предварительные договорённости о сотрудничестве в области поставок с/х техники и механизмов.Регионы Узбекистана заинтересовались сельхозтехникой, которая производится компаниями СО - "Пегас", "Евротехника".Ряд разработок не имеет аналогов и позволяет выполнять широкий спектр сельхозработ на одной машине за счёт смены колёс и опрыскивателей.В свою очередь, узбекская сторона представила свою пищевую промышленность и текстильную продукцию - хозяева форума посвятили этому целую экспозицию, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.