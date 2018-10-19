Я нашел ошибку
Главные новости: 
Мэр Керчи ответил на вопрос о месте захоронения устроившего стрельбу
Правоохранители склоняются к тому, что старт оказался неудачным из-за ошибок сборщиков.
СМИ узнали о виновных в аварии ракеты "Союз-ФГ"
За высокое профессиональное мастерство восьми дорожникам Александр Фетисов вручил почетные знаки «Заслуженный работник дорожного хозяйства.
Дорожники Самарской области отметили профессиональный праздник
По его мнению, само участие в конкурсном отборе - это уже победа над собой.
Дмитрий Азаров: "Участвуйте в конкурсе "Лидеры России"
Об этом говорится в сообщении канцелярии архиепископа экзархата русских приходов в Западной Европе, опубликованном на его сайте.
Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ
Сокращение сотрудников осуществляется в полном соответствии с трудовым законодательством.
Минтруд СО: Разъясняющая информация в связи с участившимися в СМИ сообщениями о высвобождении на ПАО «АВТОВАЗ»
Комментарий врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия СО Владимира Филипенко.
По результатам выездной проверки работы на площадке хоральной синагоги приостановлены
Она заняла второе место в номинации «Лучшая публикация в региональном печатном СМИ» тематического этапа «Водородная энергия».
Журналист из Самары Ксения Морозова в числе победителей Всероссийского конкурса инновационной журналистики Tech in Media’18
сегодня  Пятница, 19 октября, 19:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/10:
USD 65.72
0.32
EUR 75.57
-0.08
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Регионы Узбекистана заинтересовались сельхозтехникой, которая производится компаниями СО

19 октября 2018 14:40
103
В свою очередь, узбекская сторона представила свою пищевую промышленность и текстильную продукцию.
Форум #РоссияУзбекистан продолжается! 

На стенде Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с экспонентами первые результаты работы на форуме. Впечатления очень позитивные: проведён целый ряд переговоров, заключены предварительные договорённости о сотрудничестве в области поставок с/х техники и механизмов.

Регионы Узбекистана заинтересовались сельхозтехникой, которая производится компаниями СО - "Пегас", "Евротехника".

Ряд разработок не имеет аналогов и позволяет выполнять широкий спектр сельхозработ на одной машине за счёт смены колёс и опрыскивателей.

 В свою очередь, узбекская сторона представила свою пищевую промышленность и текстильную продукцию - хозяева форума посвятили этому целую экспозицию, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
19 октября 2018  15:32
Губернатор Самарской области отметил: несмотря на то, что форум между регионами России и Узбекистана проходит впервые, удалось добиться серьезных результатов, которые в дальнейшем повлияют на экономику двух стран и отдельных регионов.
Дмитрий Азаров: «Предприятия региона нашли деловых партнеров и новые рынки сбыта продукции»
Губернатор Самарской области отметил: несмотря на то, что форум между регионами России и Узбекистана проходит впервые, удалось добиться серьезных результатов,... Политика региона
98
19 октября 2018  14:40
В свою очередь, узбекская сторона представила свою пищевую промышленность и текстильную продукцию.
Регионы Узбекистана заинтересовались сельхозтехникой, которая производится компаниями СО
 В свою очередь, узбекская сторона представила свою пищевую промышленность и текстильную продукцию.  Политика региона
102
19 октября 2018  11:18
Дмитрий Азаров продолжает работу на Форуме России и Узбекистана
Дмитрий Азаров продолжает работу на Форуме России и Узбекистана
Представители высшего руководства стран и главы регионов обсудили развитие двусторонних связей. Политика региона
147
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
411
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
329
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
357
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
365
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
426
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
400
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
826
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
671
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1068
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
705
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1120
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1167
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2262
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1680
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1857
Весь список

Мероприятия
В ИК-6 Самарской области состоялось возведение купола на церковь в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибающих»
В Самаре пройдет патриотическая акция «Герои среди нас»
В Самаре пройдет большой казахский праздник
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные