Реализация «закона Яровой» обойдется «Мегафону» в 35-40 млрд рублей в течение пяти лет
1 декабря 2017 16:59
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По словам Солдатенкова, по оценке компании, в 2018 году реализация «регуляторных инициатив государства» обойдется «МегаФону» в 12 млрд руб. Речь идет об исполнении требований «закона Яровой», а также предписания Федеральной антимонопольной службы об отмене внутрисетевого роуминга, которое операторы должны выполнить в ближайшее время.
С 1 июля 2018 года в силу вступят положения «антитеррористических» поправок, получивших неофициальной название «закон Яровой», по которым операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации своих абонентов в течение шести месяцев, а данные об этом в течение трех лет. Точные сроки и объемы того, что нужно будет хранить, должно установить правительство. В начале ноября министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров говорил, что министерство внесло в правительство подзаконные акты, уточняющие положения закона. Документ предполагает, что сроки хранения трафика составят один месяц и постепенно возрастут до шести месяцев, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на главу Минкомсвязи. Сам документ пока не опубликован.
Изначально Минкомсвязь и Федеральная служба безопасности (ФСБ) оценивали стоимость реализации «закона Яровой» для операторов в 4,5 трлн руб., из которых 3 трлн руб. должны пойти на закупку оборудования, а остальное — на создание сопутствующей инфраструктуры для размещения оборудования и организации каналов связи. Представители комиссии по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) говорили, что затраты операторов на реализацию закона к началу 2019 года могут составить 17,5 трлн руб., то есть почти в десять раз выше суммарных доходов операторов от услуг связи в 2016 году. В ноябре 2016 года «МегаФон» оценивал затраты на выполнение «закона Яровой» минимум в 500 млрд руб.
Текущая оценка затрат гендиректором «МегаФона» схожа с суммой, которую назвал РБК глава одного из крупнейших в России производителей техники для съема данных с сетей — компании «Норси-Транс» Сергей Овчинников. «Для крупного оператора из «большой тройки» это обойдется в 30 млрд руб. в течение 7–8 лет. Закон же будет реализовываться постепенно: у операторов сейчас есть какой-то бюджет на СОРМ, и понятно, что сильно увеличить его они не смогут. Все будет делаться за счет модернизации существующих решений, уже установленных на сетях у операторов», — отмечал он.
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