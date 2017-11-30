Разработка «независимого интернета» для стран БРИКС связана с угрозой терроризма и коррупции, заявил Сергей Степашин

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Ранее в распоряжении РБК оказался протокол заседания Совбеза, где содержалась рекомендация создать для государств-участников БРИКС собственную «систему дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимой от контроля [международных организаций] ICANN, IANA и VeriSign».Речь фактически идет о создании отдельного интернета для БРИКС, подтвердил Степашин. «Это была рекомендация Совета безопасности, нашего российского. Идея интересная, но как это сделать чисто технически сейчас... У китайцев нужно спросить. Как вы знаете, они серьезно ограничивают доступ к интернету у своего населения, насколько это возможно. Но это достаточно сложно», — заявил Степашин.«Мы должны иметь возможность отслеживать те действия в интернете, которые угрожают безопасности страны. Будь то терроризм, коррупция, другие провокации — призывы к суицидам и все остальное. Государство здесь в стороне стоять не будет. Для меня это совершенно очевидно как для бывшего руководителя правительства», — добавил экс-премьер-министр, отвечая на вопрос о целях нововведения.​В протоколе, с которым ознакомился РБК, необходимость дублирующей системы корневых серверов обосновывалась также «возросшими возможностями западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве и готовность к их применению», а также «доминированием США и ряда стран Европейского союза в вопросах управления сетью интернет».Выступая на форуме, Степашин также заявил об угрозах, связанных с криптовалютой — эта тема также обсуждалась Советом безопасности. «Эта тема стоит у нас в повестке дня. Важно не поддаться на моду. Мы уже это проходили — я это называю «новым Мавроди». Когда в 1994 году я работал на Лубянке, у нас появился как раз господин Мавроди, и мы им занимались», — рассказал Степашин журналистам. Он напомнил, что Центробанк ранее рекомендовал быть крайне аккуратными с криптовалютой. «Сейчас очень важно, во-первых, определить технологию, понять, что это такое. И во-вторых — не допустить, чтобы туда запрыгнули наши российские талантливые мошенники. Собственно, я озвучиваю то, что рекомендовал в том числе наш Совет безопасности», — сказал Степашин.Представители России и стран БРИКС создадут рабочую группу по криптовалюте и цифровой экономике в целом, добавил Степашин. В группу войдут представители юридического сообщества, в том числе сотрудники правоохранительных органов, добавил в разговоре с РБК председатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев. «Речь идет не об угрозах, а о вызовах. Криптовалюты — это и средство привлечения инвестиций сегодня. Это самая интересная и самая привлекательная для российской экономики история. Но необходимо четкое регулирование», — сказал Груздев.«То, что мы эту тему не прячем в подполье, — очень полезно, — полагает Степашин. — Кстати, в Индии очень внимательно к этому относятся. А там одни из лучших ИT-технологий в мире, в США лучшие айтишники — индусы. Вот мы поучимся у них. А китайцы вообще сказали: «никаких криптовалют».Организация, которую сейчас возглавляет Степашин, — «Ассоциация юристов России» — предложит правительству заняться разработкой единого реестра киберпреступников для стран БРИКС. «С таким предложением вышли руководители всех стран, сегодня утром мы об этом договорились. Речь идет о том, чтобы рекомендовать нашему правительству подготовить нормативную базу. Там даже не требуется отдельного закона», — заявил он.Международная борьба с преступностью в интернете — «сегодня это тема номер один»,​ пояснил Степашин: «Мы выходим на электронную экономику, цифровую экономику, как мы ее называем. Плюс с точки зрения использования интернета — вы знаете, какое место занимают наши страны в информационных технологиях». Пока речь идет лишь о разработке рекомендаций для правительства, подчеркнул бывший премьер-министр: «Ассоциация юристов России — общественная организация, мы не имеем достаточного административного ресурса».«Самая лучшая мера — обмен информацией. Например, у нас достигнута договоренность в рамках ФАТФ [группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег], когда все налоговые службы и все банковские структуры обмениваются информацией о налоговых правонарушениях. Аналогичная ситуация должна происходить и в рамках всех остальных объединений», — сказал РБК Груздев.​​