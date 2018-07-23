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Расходы на реализацию национального проекта по демографии превысят 3,5 трлн рублей, заявил Медведев

23 июля 2018 23:49
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Основными направлениями станут поддержка пожилых и семей с детьми.
При разработке и реализации нового национального проекта «Демография» необходимо сосредоточиться на формировании условий для активного долголетия, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РБК.

«Прежде всего необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что все возможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях. Для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения. В каждом регионе необходимо создать гериатрические центры для сохранения здоровья людей старшего поколения и, конечно, сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной», — сказал Медведев.

В рамках нацпроекта по демографии должна быть усовершенствована деятельность центров здоровья и кабинетов медицинской профилактики, продолжил премьер-министр.

Предстоит добиться того, чтобы спортом систематически занимались более половины граждан. «Уверен, что крупные спортивные события, которые наша страна принимала в последние годы, создали для этого и соответствующий настрой, и хорошие условия», — сказал глава правительства.

Правительство продолжит поддерживать семьи с детьми, подчеркнул Медведев. «Речь идет и об адресных выплатах, и о материнском капитале, льготной 6-процентной ипотеке, расширении возможности экстракорпорального оплодотворения», — сказал премьер.

«Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования. Речь идет о сумме в общей сложности более чем 3,5 трлн руб. Деньги очень большие, стало быть, каждое предложение по национальному проекту «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект», — заявил Медведев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценивала объем средств, отпущенных на нацпроект по демографии в 3,8 трлн руб. В общей сложности на четыре национальных социальных проекта («Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука») планируется потратить 6,6 трлн руб., говорила Голикова.



Фото:    life.ru


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Комментарии



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