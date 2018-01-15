Расходы на Госдуму вырастут на 8,4% по сравнению с 2017 годом и превысят 10 млрд рублей

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В конце декабря смета была утверждена думскими комитетами по бюджету и по регламенту, а также руководством аппарата, сообщил РБК сотрудник аппарата нижней палаты.Рост финансирования связан с увеличением расходов на деятельность парламентариев в регионах, а также на индексацию депутатских зарплат на 4%, объяснил РБК собеседник, близкий к руководству думского аппарата. Также, по его словам, вырастут расходы на обновленное парламентское телевидение и на международную деятельность.На взносы в международные организации Дума потратит 76,8 млн руб. В первую очередь речь идет о Парламентской ассамблее ОБСЕ, Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентской ассамблее православия и других, пояснил источник.Расходы Думы по статье «Телевидение и радиовещание» составят 344,02 млн руб. в 2018 году. Ранее глава регламентного комитета палаты Ольга Савастьянова рассказывала о планах обновления парламентского телевидения. «Нам бы хотелось полноценного информирования о деятельности Госдумы, о работе депутатов в регионах, чтобы все форматы были востребованы, чтобы был творческий подход к тому, что делает Дума, разносторонний взгляд», — говорила она.На работу парламентариев и их помощников в округах планируется потратить на 216 млн руб. больше, рассказал источник в аппарате. Всего в смете на зарплаты предусмотрено 3,4 млрд руб.К​ак ранее рассказывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, в минувшем году Госдума сэкономила 706,32 млн руб. (для сравнения в 2016 — 779,49 млн.). В частности, в 2017 году 55,5 млн руб. было сэкономлено на зарплатах депутатов и их помощников. «Около 40 млн из этого сэкономили [бюджету] депутаты, когда писали заявление о пропуске пленарных заседаний за свой счет», — пояснил спикер. Ранее он говорил, что регулярно подписывает порядка 10–15 заявлений от парламентариев, а прогульщиков в Думе нет. За пропуск заседания по уважительной причине из зарплаты депутата удерживается порядка 18 тыс. руб., штраф за прогул составляет около 60 тыс. руб.46,1 млн руб. депутаты сэкономили на заграничных командировках, 24,4 млн руб. — на использовании залов официальных делегаций в аэропортах, 17,3 — на взносах в международные организации. Более 130 млн руб. Госдума сэкономила на госзакупках.Фото: Марат Абулхатин / ТАСС