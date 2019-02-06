Рамзан Кадыров подарил "мерседес" отцу Хабиба Нурмагомедова
6 февраля 2019 17:40
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— Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал из Чечни. Большое спасибо, Брат @za_kadyrova_95eng, за такой подарок, а самое главное — за внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана. Я лично знаю очень много достойных поступков, которые Вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана, — написал Нурмагомедов-младший.
Ранее Хабиб показывал совместные фотографии с главой Чеченской Республики. С ним он виделся во время своего визита в Грозный. Рамзан Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова примером для подражания подрастающим поколениям.
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