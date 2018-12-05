Работа по снижению аварийности на дорогах Самарской области будет продолжена в соответствии со Стратегией безопасности дорожного движения в РФ
5 декабря 2018 17:08
93
Сегодня, 5 декабря 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Участие в заседании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы и др.
В начале совещания начальник областного управления ГИБДД Юрий Некрасов представил присутствующим Стратегию безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы. Этот документ является основой для формирования и реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения на федеральном, региональном, муниципальном и межотраслевом уровнях. Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. Среди направлений реализации Стратегии - повышение защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов; совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения; развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
По итогам работы комиссии был дан ряд поручений ответственным ведомствам. Так, совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области предстоит подготовить предложения для включения в региональный составляющий проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: министерству образования и науки Самарской области - по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения, областному министерству здравоохранения - по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Александр Нефёдов: «Проблема дорожной аварийности является актуальной как для Самарского региона, так и для страны в целом. В целях обеспечения безопасности дорожного движения у нас в регионе делается многое. Совершенствуется автодорожная сеть, развивается система автоматизированной фиксации, обновляется подвижной состав пассажирского авто- и электротранспорта, ведется профилактическая работа с населением. Эта деятельность будет продолжена в соответствии со Стратегией безопасности дорожного движения».
Также был рассмотрен вопрос, касающийся состояния аварийности на пассажирском транспорте. По информации областной ГИБДД, в регионе отмечается рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. Основная часть происшествий (72% от общего количества) совершена при регулярных перевозках пассажиров на лицензируемом транспорте, при осуществлении муниципальных (50) и межмуниципальных (11) перевозок, преимущественно на территории крупных муниципальных образований Самара, Тольятти, Сызрань. Анализ происшествий свидетельствует о ненадлежащем исполнении перевозчиками требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, безопасности и технической эксплуатации транспортных средств и обязательных условий при работе на маршрутной сети.
На заседании были даны поручения министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области и главам ряда городских округов, среди которых - принять меры по устранению причин массовых нарушений требований законодательства в части передачи карт маршрута сторонним организациям, сведения о которых не включены в соответствующие реестры маршрутов
регулярных перевозок. Средне-Волжскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора рекомендовано организовать действенный контроль выполнения мероприятий по выявлению и документированию административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования
автобуса, трамвая или троллейбуса), передает пресс-служба облправительства.
Участие в заседании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы и др.
В начале совещания начальник областного управления ГИБДД Юрий Некрасов представил присутствующим Стратегию безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы. Этот документ является основой для формирования и реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения на федеральном, региональном, муниципальном и межотраслевом уровнях. Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. Среди направлений реализации Стратегии - повышение защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов; совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения; развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.
По итогам работы комиссии был дан ряд поручений ответственным ведомствам. Так, совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области предстоит подготовить предложения для включения в региональный составляющий проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: министерству образования и науки Самарской области - по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения, областному министерству здравоохранения - по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
Александр Нефёдов: «Проблема дорожной аварийности является актуальной как для Самарского региона, так и для страны в целом. В целях обеспечения безопасности дорожного движения у нас в регионе делается многое. Совершенствуется автодорожная сеть, развивается система автоматизированной фиксации, обновляется подвижной состав пассажирского авто- и электротранспорта, ведется профилактическая работа с населением. Эта деятельность будет продолжена в соответствии со Стратегией безопасности дорожного движения».
Также был рассмотрен вопрос, касающийся состояния аварийности на пассажирском транспорте. По информации областной ГИБДД, в регионе отмечается рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. Основная часть происшествий (72% от общего количества) совершена при регулярных перевозках пассажиров на лицензируемом транспорте, при осуществлении муниципальных (50) и межмуниципальных (11) перевозок, преимущественно на территории крупных муниципальных образований Самара, Тольятти, Сызрань. Анализ происшествий свидетельствует о ненадлежащем исполнении перевозчиками требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, безопасности и технической эксплуатации транспортных средств и обязательных условий при работе на маршрутной сети.
На заседании были даны поручения министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области и главам ряда городских округов, среди которых - принять меры по устранению причин массовых нарушений требований законодательства в части передачи карт маршрута сторонним организациям, сведения о которых не включены в соответствующие реестры маршрутов
регулярных перевозок. Средне-Волжскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора рекомендовано организовать действенный контроль выполнения мероприятий по выявлению и документированию административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования
автобуса, трамвая или троллейбуса), передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
5 декабря 2018 17:42
Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов. Политика региона
103
5 декабря 2018 17:08Работа по снижению аварийности на дорогах Самарской области будет продолжена в соответствии со Стратегией безопасности дорожного движения в РФ
Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030... Политика региона
92
5 декабря 2018 17:00
Где поставил перед Дмитрием Богдановым и его коллегами стратегические задачи, в числе которых — реализация национальных проектов и работа над увеличением... Политика региона
95
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
768
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
555
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
534
Видео
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
217
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
389
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
715
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
617
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1059
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1153
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
981
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
908
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1318
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1710
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1747
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2940
Мероприятия