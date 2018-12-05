Работа по снижению аварийности на дорогах Самарской области будет продолжена в соответствии со Стратегией безопасности дорожного движения в РФ

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Сегодня, 5 декабря 2018 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов провёл заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



Участие в заседании приняли руководители структурных подразделений Правительства Самарской области, представители управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области, депутаты Самарской Губернской Думы и др.



В начале совещания начальник областного управления ГИБДД Юрий Некрасов представил присутствующим Стратегию безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы. Этот документ является основой для формирования и реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения на федеральном, региональном, муниципальном и межотраслевом уровнях. Целями Стратегии являются повышение безопасности дорожного движения, а также стремление к нулевой смертности в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году. Среди направлений реализации Стратегии - повышение защищенности от ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов; совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения; развитие системы оказания помощи и спасения пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.



По итогам работы комиссии был дан ряд поручений ответственным ведомствам. Так, совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области предстоит подготовить предложения для включения в региональный составляющий проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: министерству образования и науки Самарской области - по совершенствованию обучения детей основам правил дорожного движения, областному министерству здравоохранения - по совершенствованию оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП.



Александр Нефёдов: «Проблема дорожной аварийности является актуальной как для Самарского региона, так и для страны в целом. В целях обеспечения безопасности дорожного движения у нас в регионе делается многое. Совершенствуется автодорожная сеть, развивается система автоматизированной фиксации, обновляется подвижной состав пассажирского авто- и электротранспорта, ведется профилактическая работа с населением. Эта деятельность будет продолжена в соответствии со Стратегией безопасности дорожного движения».



Также был рассмотрен вопрос, касающийся состояния аварийности на пассажирском транспорте. По информации областной ГИБДД, в регионе отмечается рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов. Основная часть происшествий (72% от общего количества) совершена при регулярных перевозках пассажиров на лицензируемом транспорте, при осуществлении муниципальных (50) и межмуниципальных (11) перевозок, преимущественно на территории крупных муниципальных образований Самара, Тольятти, Сызрань. Анализ происшествий свидетельствует о ненадлежащем исполнении перевозчиками требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего вопросы перевозок пассажиров, безопасности и технической эксплуатации транспортных средств и обязательных условий при работе на маршрутной сети.



На заседании были даны поручения министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области и главам ряда городских округов, среди которых - принять меры по устранению причин массовых нарушений требований законодательства в части передачи карт маршрута сторонним организациям, сведения о которых не включены в соответствующие реестры маршрутов

регулярных перевозок. Средне-Волжскому межрегиональному управлению государственного автодорожного надзора рекомендовано организовать действенный контроль выполнения мероприятий по выявлению и документированию административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ст. 11.33 КоАП РФ (Нарушение порядка использования

автобуса, трамвая или троллейбуса), передает пресс-служба облправительства.