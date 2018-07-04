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Рабочий визит главы региона продолжается на объектах АО"Самаранефтегаз"Дмитрий Азаров принял участие в открытии Пункта по переработке замазученных грунтов Кулешовского месторождения. Это уже третий подобный объект в области, применяющий уникальную для Самарской области технологию.Загрязнённый грунт с месторождений региона поступает на пункт переработки, где он подвергается биотермической обработке. Полученный очищенный грунт применяют вновь на землях промышленного назначения. Производительность площадки - 3700 тонн в год.Большое внимание на предприятии уделяется технике безопасности и соблюдению технологических регламентов. Для персонала оборудованы кабинеты с ПК, гардеробной и душевой, комнатами для сушки спецодежды, столовой.В целом, "Самаранефтегаз" реализует одну из самых эффективных экологических программ на производстве. Так, например, удалось добиться коэффициента утилизации добываемого попутного нефтяного газа 0,95. Дмитрий Азаров подчеркнул принципиальную важность этого результата.В ходе визита в Нефтегорский район глава региона осмотрел нефтестабилизационное производство АО "Самаранефтегаз", предназначенное для подготовки и сдачи товарной нефти в систему магистральных нефтепроводов. Мощности производства обеспечивают сдачу 5,5 млн тонн нефти в год.Дмитрий Азаров пообщался с работниками предприятия, отвечающими за экологическую безопасность, и отметил их профессионализм.“Я помню, как много лет назад возле Октябрьска на реке произошел разлив нефтяной баржи. В то время я работал министром природных ресурсов Самарской области. Из всех предприятий только "Самаранефтегаз" пришел к нам на помощь, прислав две бригады. Так что ваш профессионализм я увидел, так сказать, в боевой обстановке”, - подчеркнул глава региона.Также Дмитрий Азаров обсудил с руководством компании вопрос создания кадровых резервов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.