Рабочий визит главы региона продолжается на объектах АО "Самаранефтегаз"
4 июля 2018 15:32
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Дмитрий Азаров принял участие в открытии Пункта по переработке замазученных грунтов Кулешовского месторождения. Это уже третий подобный объект в области, применяющий уникальную для Самарской области технологию.
Загрязнённый грунт с месторождений региона поступает на пункт переработки, где он подвергается биотермической обработке. Полученный очищенный грунт применяют вновь на землях промышленного назначения. Производительность площадки - 3700 тонн в год.
Большое внимание на предприятии уделяется технике безопасности и соблюдению технологических регламентов. Для персонала оборудованы кабинеты с ПК, гардеробной и душевой, комнатами для сушки спецодежды, столовой.
В целом, "Самаранефтегаз" реализует одну из самых эффективных экологических программ на производстве. Так, например, удалось добиться коэффициента утилизации добываемого попутного нефтяного газа 0,95. Дмитрий Азаров подчеркнул принципиальную важность этого результата.
В ходе визита в Нефтегорский район глава региона осмотрел нефтестабилизационное производство АО "Самаранефтегаз", предназначенное для подготовки и сдачи товарной нефти в систему магистральных нефтепроводов. Мощности производства обеспечивают сдачу 5,5 млн тонн нефти в год.
Дмитрий Азаров пообщался с работниками предприятия, отвечающими за экологическую безопасность, и отметил их профессионализм.
“Я помню, как много лет назад возле Октябрьска на реке произошел разлив нефтяной баржи. В то время я работал министром природных ресурсов Самарской области. Из всех предприятий только "Самаранефтегаз" пришел к нам на помощь, прислав две бригады. Так что ваш профессионализм я увидел, так сказать, в боевой обстановке”, - подчеркнул глава региона.
Также Дмитрий Азаров обсудил с руководством компании вопрос создания кадровых резервов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии
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4 июля 2018 15:32
В целом, "Самаранефтегаз" реализует одну из самых эффективных экологических программ на производстве. Политика региона
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