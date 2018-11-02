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Новости /  Политика /  Политика региона  

Рабочий день Дмитрия Азарова сегодня проходит в Москве

2 ноября 2018 12:30
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Глава региона проведёт ряд встреч в федеральных органах власти, а также примет участие в заседании комиссии по подготовке Президиума Госсовета РФ.
Рабочий день губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сегодня проходит в Москве.

Глава региона проведёт ряд встреч в федеральных органах власти, а также примет участие в заседании комиссии по подготовке Президиума Госсовета РФ, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



Политика региона
2 ноября 2018  12:30
Глава региона проведёт ряд встреч в федеральных органах власти, а также примет участие в заседании комиссии по подготовке Президиума Госсовета РФ.
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