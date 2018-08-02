Рабочий день Дмитрия Азарова сегодня проходит в Москве
2 августа 2018 14:31
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Запланирован ряд встреч в федеральных министерствах и ведомствах, в ходе которых, в частности, будет обсуждаться реализация крупных инфраструктурных проектов, вопрос включения Самарской области в федеральные программы, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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