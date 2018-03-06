Рабочая поездка Михаила Бабича в Республику Татарстан

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На встрече с журналистами полпред прокомментировал готовность органов власти Татарстана к проведению выборов Главы государства.«Особенность голосования состоит только в том, что Президент России поставил задачу перед всеми органами государственной, муниципальной власти о проведении чистых, открытых и достойных выборов, где каждый гражданин сможет в комфортном режиме прийти на избирательный участок и сделать выбор за своего кандидата в Президенты. Главное, чтобы не было административного давления, каких-либо нарушений, чтобы были решены вопросы безопасности. В этой части Республика Татарстан, можно констатировать, к выборам полностью готова. Мы провели подробное совещание, где посмотрели все направления работы с точки зрения готовности избирательных комиссий, избирательных участков, обсудили вопросы организации безопасности и деятельности чрезвычайных служб. Работа организована на очень высоком уровне, что, действительно, традиционно для Татарстана.Возвращаясь к началу вопроса, традиционно Татарстан показывает высокую активность на выборах. На самом деле, это результат большойработы региональных властей. Выборы невозможно сделать одномоментно, невозможно кого-то убедить за какие-то две-четыре недели проголосовать. Работа ведется или нет. Либо люди каждый день ощущают внимание власти к себе и к своим насущным проблемам, либо этого нет. Не все вопросы можно решить быстро, чудес не бывает, ни у кого нет волшебной палочки. Но то, что власть обращена лицом к людям, власть слышит людей и пытается решать те проблемы, которые они обозначают, от бытовых до стратегических, это сегодня очевидно и в этом залог успешных избирательных кампаний в республике. Еще раз повторю, Президент поставил очень четкую задачу, чтобы каждый гражданин независимо от своих взглядов и убеждений пришел и проголосовал, выразил свое мнение по отношению к конкретному кандидату. Вот эту задачу мы с Рустам Нургалиевичем и будем решать», – отметил Михаил Бабич.В этот же день Михаил Бабич и Рустам Минниханов приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню. Праздничная церемония состоялась в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.Обращаясь к прекрасной половине человечества, Михаил Бабич отметил:«С огромным удовольствием принял предложение Рустама Нургалиевича прийти в этот зал, чтобы поздравить вас с наступающим праздником и в вашем лице поздравить всех женщин Татарстана и женщин Приволжского федерального округа. Редко бывает такая возможность, когда в зале собирается столько многодетных мам.Если вернуться в историю этого праздника, то напомню, что он зарождался в начале XX века. Сначала первые признаки были в Соединенных Штатах, потом в 1910 году известная немецкая коммунистка Клара Цеткин провозгласила этот праздник как день солидарности всех женщин. И потом на протяжении всей истории праздника он всегда позиционировался как борьба женщин за свои права. В разных странах это было по-разному, но всегда женщины вынуждены были отстаивать свои права. У нас в Советском Союзе, когда женщины получили все возможные права (а мне кажется, что мужчины с огромным удовольствием эти права отдали), этот праздник с 1965 года празднуется официально. И по большому счету, конечно, уже никакой борьбы нет и быть не должно.Мы, российские мужчины, ради своих любимых российских женщин отмечаем этот день как праздник любви, уважения, преклонения перед женщинами. Конечно, основная миссия женщины – давать жизнь, быть мамой. И всегда в этот день мы прежде всего вспоминаем своих мам. Естественно, большое счастье быть матерью, давать жизнь, но это и огромная работа, огромный труд, за который мы вас безмерно любим и уважаем. Я желаю всем вам счастливого материнства. Быть мамой – главная миссия женщины, чем бы она в жизни ни занималась. А наши женщины заниматься могут всем, и это у них получается зачастую лучше, чем у мужчин. Наши женщины могут руководить, могут летать в космос, могут служить – и эти женщины также наши мамы, наши жены, наши сестры. И честно говоря, мы, мужчины, непонимаем, как вам это удается, с одной стороны быть лучшими на работе, на службе и при этом хранить семейный очаг, семейный уют, поддерживать в семье заботу, любовь, ради которой каждый мужчина возвращается домой.Может, мы редко об этом говорим, а нужно говорить чаще. Я хочу вам сказать, что мы вас очень любим, мы вас очень ценим и мы всегда сможем вас защитить.Я поздравляю с этим праздником любви всех наших женщин и желаю добра, здоровья, благополучия, счастья в ваших семьях, чтобы в семьях всегда звучал детский смех, и чтобы вы всегда были уверены в своих мужчинах. С праздником!»Президент Татарстана Рустам Минниханов также поздравил женщин с 8 марта.Затем Михаил Бабич и Рустам Минниханов вручили награды женщинам республики. Почетными грамотами полномочного представителя Президента России в ПФО за высокий профессионализм и образцовое выполнение служебного долга награждены руководитель Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Марина Патяшина и заместитель начальника отдела – начальник отделения (отделение документальных исследований по материалам налоговой направленности) отдела документальных исследований Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по Республике Татарстан Олеся Шарапова. Благодарности полномочного представителя вручены директору государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Служба экстренных вызовов – 112» Ольге Лозовой, прокурору Атнинского района Республики Татарстан Нурии Сабирзяновой, Герою Социалистического Труда Любови Смирновой.Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил орден «Материнская слава» шестерым женщинам республики, сообщает пресс-служба ПФО.