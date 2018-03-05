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Новости /  Политика /  Политика региона  

Рабочая поездка Михаила Бабича в Республику Татарстан

5 марта 2018 14:48
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В рамках рабочей поездки Михаил Бабич совместно с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым проведет совещание по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития региона и примет участие в торжественном мероприятии, пос
6 марта 2018 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетит Республику Татарстан.
В рамках рабочей поездки Михаил Бабич совместно с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым проведет совещание по
вопросам социально-экономического и общественно-политического развития региона и примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



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