Рабочая поездка Михаила Бабича в Республику Татарстан
5 марта 2018 14:48
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В рамках рабочей поездки Михаил Бабич совместно с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым проведет совещание по
вопросам социально-экономического и общественно-политического развития региона и примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, сообщает пресс-служба ПФО.
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