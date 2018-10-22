РПЦ предложила Константинополю извиниться за «ущерб мировому православию»
22 октября 2018 16:32
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По словам патриаршего представителя, разногласия между Москвой и Константинополем могут очень быстро завершиться, если церкви выберут путь диалога.
«В этом смысле это измеряется одним фактором: это осознание ошибочности своих действий и решений Константинопольским патриархатом его синодом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб и всему мировому православию, и будущему православия на украинской земле», — заявил Волков во время пресс-конференции.
По словам пресс-секретаря патриарха, такой шаг будет поддержан РПЦ как попытка «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».
Ранее решение Вселенского патриархата Константинополя начать предоставление автокефалии неканоническим православным церквям на Украине в РПЦ назвали расколом, а также «посягательством на чужие канонические уделы» и «попыткой отречься от собственных исторических решений и обязательств».
11 октября Константинопольский патриархат решил предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменить решение 1686 года, которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве. Таким образом, он признал регион канонической территорией Константинополя. Синод Вселенского патриархата также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ).
Спустя несколько дней в ответ на этот шаг Священный синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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