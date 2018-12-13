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Новости /  Политика /  Политика региона  

Пьяных бомжей и попрошаек хотят послать на общественные работы

13 декабря 2018 21:45
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Самарская губернская дума предложила дополнить исправительными работами варианты наказания граждан за появление в публичных местах в нетрезвом состоянии.
Самарская губернская дума предложила дополнить исправительными работами варианты наказания граждан за появление в публичных местах в нетрезвом состоянии. Для этого депутаты разработали проект изменений в статью соответствующую статью кодекса об административных правонарушениях. И на пленарном заседании 6 декабря рекомендовали внести его в Госдуму, несмотря на отрицательное заключение комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, передает «СО» ОНЛАЙН.

Эта статья КоАП прописывает ответственность за появление «в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», в различных публичных местах. К ним относятся улицы, стадионы, скверы, парки, транспорт общего пользования и т.д. Сейчас такие действия чреваты штрафом от 500 до 1500 рублей либо арестом до 15 суток.

Чаще назначаются штрафы, но их собираемость, по мнению самарских законодателей, низкая и в целом по России, и в Самарской области. По словам вице-спикера губдумы Юрия Шевцова, в 2017 год по региону наложено штрафов на 2,7 млн рублей, а уплачено — 1,79 млн (64,8 %). По России из наложенных 526,9 млн уплачено 333,6 млн рублей (63,3%).

По мнению самарских законодателей, одна из причин низкой собираемости заключается в том, что зачастую под наказание попадают люди, ведущие асоциальный образ жизни. Они могут не только уклоняться от уплаты штрафа, но и вовсе не иметь возможности его оплатить. А исправительные работы в объеме до 50 часов повысили бы эффективность применения данной статьи КоАП.

В комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании посчитали, что данные статистики за один год «не позволяют сделать вывод о неэффективности применяемых санкций и тенденции роста числа данных противоправных действий». Кроме того, обязательные работы на срок до 50 часов уже предусмотрены законодательством — как раз на тот случай, если нарушитель не оплачивает штраф. В связи с этим комиссия СФ по рекомендовала не вносить законопроект в Госдуму, но оговорила, что самарские депутаты вправе обойти ее позицию.

Сочтя, что гоняться по второму разу за асоциальными элементами, чтобы отправить их на исправительные работы уже за неуплату штрафа, неэффективно, самарские депутаты так и поступили — решили направить свою инициативу в национальный парламент. 
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Комментарии



Политика региона
13 декабря 2018  21:45
Самарская губернская дума предложила дополнить исправительными работами варианты наказания граждан за появление в публичных местах в нетрезвом состоянии.
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