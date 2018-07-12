Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд рублей
12 июля 2018 20:58
231
«Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного суда Вячеслава] Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — заявил Чиханчин. Он пояснил, что речь идет об использовании судебных органов власти в попытке вывода денег. «Мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж», — пояснил он. Чиханчин уточнил, что использование судебных органов в таких преступлениях стало «наиболее серьезной темой», которая обсуждалась в рамках межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Когда именно была совершена попытка вывода и кто ее осуществил, глава Росфинмониторинга не уточнил.
Юрий Чиханчин также сообщил главе государства о подготовке и согласовании национальных оценок рисков в области отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. Руководитель Росфинмониторинга уточнил, что выделено в итоге пять «зон повышенного внимания»: кредитно-финансовая сфера, коррупция, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма.
В 2017 году, по данным Центробанка, из России было незаконно выведено 78 млрд руб. Такие данные в феврале озвучил заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин. По его данным, эта сумма в 2,4 раза меньше, чем аналогичный показатель за 2016 год.
Тогда представитель регулятора сообщил также о росте объемов вывода средств через компании малого и микробизнеса. «Используется большое количество компаний при оборотах от 3 млн до 30–50 млн руб.», — пояснил Скобелкин.
Росфинмониторинг в прошлом году пресек работу более 20 «площадок» по обслуживанию теневых финансовых операций, сообщал ТАСС. Общая сумма средств, выявленных в результате деятельности таких «площадок», превысила сумму 80 млрд руб. В проведение сомнительных операций было вовлечено по меньшей мере 17 банков, которые в прошлом году за это были лишены лицензий.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 июля 2018 22:16
Запрет на ввоз «санкционки» продлен до конца 2019 года. Политика региона
35
12 июля 2018 21:12
Переговоры Путина и Трампа должны пройти 16 июля в Хельсинки. Во время встречи, как заявляли ранее в Кремле и Белом доме, президенты двух стран должны будут... Политика региона
145
12 июля 2018 20:58
Речь идет о выводе денежных средств на основании неправомерных судебных решений, заявил на встрече с президентом глава Росфинмониторинга. Политика региона
211
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
109
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
117
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
686
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
193
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
284
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
477
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2005
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2432
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
965
Фоторепортажи
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
869
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2583
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1645
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2820
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
230
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
580
Мероприятия