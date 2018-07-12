Путину рассказали о предотвращенном выводе из России 50 млрд рублей

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«Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря совместному взаимодействию с командой [председателя Верховного суда Вячеслава] Лебедева, то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — заявил Чиханчин. Он пояснил, что речь идет об использовании судебных органов власти в попытке вывода денег. «Мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж», — пояснил он. Чиханчин уточнил, что использование судебных органов в таких преступлениях стало «наиболее серьезной темой», которая обсуждалась в рамках межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Когда именно была совершена попытка вывода и кто ее осуществил, глава Росфинмониторинга не уточнил.Юрий Чиханчин также сообщил главе государства о подготовке и согласовании национальных оценок рисков в области отмывания денег и противодействия финансированию терроризма. Руководитель Росфинмониторинга уточнил, что выделено в итоге пять «зон повышенного внимания»: кредитно-финансовая сфера, коррупция, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма.В 2017 году, по данным Центробанка, из России было незаконно выведено 78 млрд руб. Такие данные в феврале озвучил заместитель главы Банка России Дмитрий Скобелкин. По его данным, эта сумма в 2,4 раза меньше, чем аналогичный показатель за 2016 год.Тогда представитель регулятора сообщил также о росте объемов вывода средств через компании малого и микробизнеса. «Используется большое количество компаний при оборотах от 3 млн до 30–50 млн руб.», — пояснил Скобелкин.Росфинмониторинг в прошлом году пресек работу более 20 «площадок» ​по обслуживанию теневых финансовых операций, сообщал ТАСС. Общая сумма средств, выявленных в результате деятельности таких «площадок», превысила сумму 80 млрд руб. В проведение сомнительных операций было вовлечено по меньшей мере 17 банков, которые в прошлом году за это были лишены лицензий.