Путину доложили о нехватке у россиян денег на обувь
5 апреля 2019 15:53
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В Кремле также изучили разъяснения Росстата по исследованию про обувь и сочли эти изыскания скорее академическими, чем прикладными.
«Критерии, по которым проводится это научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется. Но я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер», — заявил Песков.
Росстат 1 апреля опубликовал исследование об условиях жизни россиян, документ изучил РБК. В нем указывалось, что 35,4% семей не могут купить каждому домочадцу две пары подходящей по сезону обуви. Доля такого населения среди многодетных семей составляет 40%.
После публикации в Кремле попросили Росстат разъяснить приведенные в исследовании данные. В самой статистической службе заявили РБК, что провели четыре раунда исследований во всех регионах страны, доклады по каждому из этих этапов публикуются раз в два года на сайте Росстата.
В исследовании участвовали 60 тыс. домохозяйств, у каждого из членов семьи брали полуторачасовое интервью, а методика анализа создавалась совместно в сотрудничестве с ВШЭ. «Комплексное наблюдение условий жизни населения является одним из самых репрезентативных и глубоких социально-демографических исследований», — подчеркивали в Росстате. Пятый раунд исследования запланирован на 2020 год.
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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