Путин заявил о свободе прессы в России на примере спонсируемой «Газпромом» радиостанции «Эхо Москвы»

«Я сейчас не буду ничего комментировать, но «Газпром» действительно финансирует эту компанию и не вмешивается в редакционную политику», — сказал президент. Он отметил, что это является свидетельством того, что в России уделяется внимание тому, что «называется свободой прессы». «Хотя, я согласен, очень многие вещи требуют внимательной очень фильтрации, которые там пропагандируются», — сказал российский лидер.В феврале 2017 года Путин заявил, что европейские СМИ стали оружием для манипуляции общественным мнением, а «повседневной реальностью» на Западе стали информационные войны. «Ангажированные СМИ предпочитают преподносить искаженную в угоду чьим-то интересам картину происходящего», — заявил российский лидер. Он добавил, что «информационные вбросы» стали рушить не только судьбы отдельных лиц, но переписывать «политический ландшафт целых государств».​