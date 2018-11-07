Путин заявил о необходимости ухода от схем долевого строительства
7 ноября 2018 23:30
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Российский лидер во время встречи с главой "Деловой России" Алексеем Репиком назвал задачей номер один — добиться отсутствия серьёзных сбоев в объёмах строительства.
— Нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства, — сказал президент. — Нам нужно от этого уходить и переходить, безусловно, к современным рыночным способам регулирования в этой сфере.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину найти в ближайшее время окончательное решение проблемы обманутых дольщиков. По словам российского лидера, в стране действует свыше 1 миллиона договоров о долевом строительстве на 3,4 триллиона рублей и не всегда данные средства эффективно используются застройщиками.
Фото: © kremlin.ru
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