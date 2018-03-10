Путин заявил, что хотел бы видеть Россию после своего правления «устойчивой, со сбалансированной демократией»
10 марта 2018 14:17
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«Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции», — сказал Путин.
По его словам, российские власти будут и дальше работать над усовершенствованием политической и судебной системы страны. «Все это вместе, уверен, будет укреплять и единство Российской Федерации, и единство нашего народа, и создаст перспективы для уверенного движения вперед на длительную историческую перспективу», — подчеркнул президент.
Путин также считает, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, потому что желает «остановить развитие России, сдержать Россию», а не из-за «мифического вмешательства России в выборы в США».
Президент отметил, что считает такую политику неверной. «Она наносит вред не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу, потому что дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на нашем рынке», — считает Путин. В пример он привел прошедший Экономический форум в Санкт-Петербурге, на котором «самая большая делегация представителей бизнеса была из США». По мнению Путина, бизнесменам из США не дают сотрудничать с Россией. «Их сдерживают, чтобы Россию сдержать», — добавил президент. В заключение Путин заявил, что «сдержать Россию не удалось и не удастся никогда».
Фото: Kremlin.ru
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