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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин запретил заказчикам использовать собственные критерии при госзаказе

5 августа 2018 21:22
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Глава государства подписал соответствующий закон, утверждённый ранее Госдумой и Советом Федерации.
Президент России Владимир Путин одобрил принятие закона, который вносит поправки в процедуру оформления государственных закупок, передает life.ru. Согласно документу, отныне госзаказчики не смогут устанавливать собственные критерии оценки заявок и окончательных предложений при осуществлении закупки путём проведения запроса предложений. Подписанный президентом закон был опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечают разрабочики данной поправки, она поможет убрать субъективный фактор при определении критериев оценки заявок, принимающих участие в тендерах.

На данный момент госзаказчик может устанавливать совершенно любые критерии выбора победителя конкурса, как и игнорировать их вовсе. В то же время допускается проведение запроса предложений как при первоначальном осуществлении закупки, так и в случае, если повторный конкурс признают несостоявшимся. 




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Комментарии



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Глава государства подписал соответствующий закон, утверждённый ранее Госдумой и Советом Федерации.
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