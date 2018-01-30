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Путин запретил «опускать планку» зарплаты учителей ниже средней зарплаты в регионе

30 января 2018 19:36
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Президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами заявил, что нельзя «опускать планку» зарплаты учителям. Об этом сообщает  РБК.

На встрече ректор МГУ Виктор Садовничий предложил продлить майские указы президента от 2012 года. Путин напомнил, что указ, касающийся учителей, заключался в том, чтобы средний доход учителя в школе был не ниже, чем средняя зарплата в регионе.

«В целом эта задача решена. Сейчас не буду говорить об указах. Но что мы точно должны сделать — ни в коем случае не опускать эту планку и обеспечить соответствующее финансирование, чтобы не сползти вниз. Мы должны очень внимательно за этим следить. Наша встреча будет транслироваться в СМИ. Нас должны услышать и министры, и руководители регионов», — сказал президент.

В декабре 2017 года во время большой пресс-конференции Путин заявил, что восстановление российской экономики связано с ростом внутреннего спроса, который был вызван повышением зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами. «Если бы не было ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат в бюджетной сфере — учителям, врачам, преподавателям вузов, дошкольного образования и так далее, то этого бы не было», — заметил президент. Он сказал, что он и его администрация «сделали правильно в свое время, когда обозначили эти целевые показатели».

Согласно майским указам, которые были подписаны президентом в 2012 году, к 2018 году необходимо достичь роста зарплат врачей, преподавателей, работников культуры и соцсферы до 100 или 200% от средних трудовых доходов в регионах. В правительстве обсуждался вопрос сохранения достигнутых показателей по зарплатам бюджетников на 2019–2020 годы.




Фото: Global look press


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