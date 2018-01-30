Путин запретил «опускать планку» зарплаты учителей ниже средней зарплаты в регионе
30 января 2018 19:36
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На встрече ректор МГУ Виктор Садовничий предложил продлить майские указы президента от 2012 года. Путин напомнил, что указ, касающийся учителей, заключался в том, чтобы средний доход учителя в школе был не ниже, чем средняя зарплата в регионе.
«В целом эта задача решена. Сейчас не буду говорить об указах. Но что мы точно должны сделать — ни в коем случае не опускать эту планку и обеспечить соответствующее финансирование, чтобы не сползти вниз. Мы должны очень внимательно за этим следить. Наша встреча будет транслироваться в СМИ. Нас должны услышать и министры, и руководители регионов», — сказал президент.
В декабре 2017 года во время большой пресс-конференции Путин заявил, что восстановление российской экономики связано с ростом внутреннего спроса, который был вызван повышением зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами. «Если бы не было ориентиров, которые были заданы в 2012 году в указах по поводу необходимости обеспечить рост заработных плат в бюджетной сфере — учителям, врачам, преподавателям вузов, дошкольного образования и так далее, то этого бы не было», — заметил президент. Он сказал, что он и его администрация «сделали правильно в свое время, когда обозначили эти целевые показатели».
Согласно майским указам, которые были подписаны президентом в 2012 году, к 2018 году необходимо достичь роста зарплат врачей, преподавателей, работников культуры и соцсферы до 100 или 200% от средних трудовых доходов в регионах. В правительстве обсуждался вопрос сохранения достигнутых показателей по зарплатам бюджетников на 2019–2020 годы.
Фото: Global look press
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