Путин запланировал поездку в Крым на пятилетие присоединения
13 марта 2019 23:58
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РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
В этом году отмечается пять лет со дня присоединения. Годовщина празднуется 18 марта — в этот день в 2014 году в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя.
В Крыму и Севастополе праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта, сообщается на сайте правительства республики. В частности, 16 марта, в день крымского референдума, пройдет мотопробег «Ночных волков» по маршруту Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта, на последней состоятся флешмоб и концерт.
На 17 марта намечено присвоение аэропорту Симферополя имени художника Ивана Айвазовского, а на 18-е — праздничные мероприятия в Ялте («Народный забег» на 2019 метров) и Симферополе (концерт с участием звезд российской эстрады).
Для праздника управление делами госсовета Крыма объявило ряд электронных закупок на общую сумму более 3,2 млн руб. Самые крупные из контрактов — на закупку подарочных женских и мужских часов со стразами и маркировкой «От председателя государственного совета Республики Крым» (632,8 тыс. руб.). На втором месте — контракт на заготовку срезанных цветов и букетов к празднованию. За розы, хризантемы и гвоздики крымские власти заплатят 627 тыс. руб. Также госсовет планирует закупить подарочные матрешки и медали «В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией 2014–2019». На медалях будет выгравирована надпись «Крым с Россией» и «рельефное изображение женщины и двух мужчин с развевающимися знаменами на фоне здания Государственного совета Республики Крым в Симферополе». На стальных матрешках изображены достопримечательности Крыма — замок «Ласточкино гнездо», Керченский мост и так далее. И медалей, и матрешек закупят по 500 штук.
В 2014 и 2015 годах Путин посещал проходивший на Васильевском спуске Кремля митинг-концерт по случаю годовщины присоединения.
В 2016 году российский лидер провел 18 марта в Крыму, инспектируя ход строительства моста на полуостров и обсуждая социально-экономические проблемы региона.
В 2017 году в Москве также состоялся приуроченный к годовщине концерт, но президент туда не приехал. Не было и официальных сообщений о том, что глава государства поздравил крымчан.
В 2018 году в день присоединения Крыма проходили выборы президента. Обсуждался сценарий, что Путин поедет на полуостров и именно там проголосует, но потом от этого сценария отказались, рассказывал близкий к Кремлю собеседник РБК.
Глава государства голосовал в Москве, а вечером, после закрытия избирательных участков, на Манежной площади состоялся митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым», на котором выступил президент.
Если поездка Владимира Путина в Крым состоится, то она будет носить подчеркнуто деловой и рабочий характер, связанный с обсуждением перспектив и программ развития полуострова, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. «Сегодня для общественного мнения нахождение Крыма в составе России — скорее безусловная данность, нормальное положение вещей. Поэтому задача не в том, чтобы придавать пятилетию в общественном мнении некую сверхэмоциональность, а, напротив, подчеркнуть значимость возвращения Крыма через то, что это естественно, исторически обоснованно, справедливо, результат демократического выбора крымчан и севастопольцев. И не только вспоминать то, что было, но и обсуждать общее будущее России и Крыма, «повседневность» проектов развития», — говорит он.
Пятилетний юбилей присоединения Крыма к России приходится на период финала президентской избирательной кампании на Украине, и это следует учитывать, указывает Бадовский: «На этом фоне уверенное спокойствие и акцент на решении самих крымчан также важны».
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