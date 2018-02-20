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Путин выступит с ежегодным обращением к Федеральному собранию 1 марта

20 февраля 2018 21:06
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Ранее Путин отмечал, что посвятит часть своей речи проблемам науки и бизнеса.
Как информирует РБК, Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором расскажет о положении дел в стране, 1 марта. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева.

«Владимир Путин готовит послание Федеральному собранию как кандидат на пост президента. Выступление состоится 1 марта. Он обещал, что вложит в послание все наши рекомендации», — заявил он. По словам собеседника агентства, 29 января Владимир Путин провел встречи с почти 50 своими доверенными лицами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС отказался прокомментировать, утвердили ли в Кремле дату выступления президента перед Федеральным собранием, однако отметил, что власти анонсируют дату проведения мероприятия «своевременно».

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным обращением лидера страны к парламенту. Глава государства рассказывает перед парламентариями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики, выражает свое видение стратегических направлений развития страны во всех сферах ее деятельности. Необходимость проведения мероприятия прописана в Конституции России. Традиционно оно проходит в декабре каждого года, однако обращение президента по итогам 2017 года решили отложить. Это стало первым в истории России случаем, когда лидер не зачитал программный документ в текущем году.

В начале февраля Путин в ходе своей поездки в Новосибирск раскрыл часть своего послания Федеральному собранию. Он отметил, что затронет в обращении к парламентариям проблемы отечественной науки. На следующий день, 9 февраля, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), он добавил, что в программном обращении уделит внимание теме создания условия для ведения бизнеса в России.


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