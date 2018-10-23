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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин встретится с Трампом 11 ноября в Париже

23 октября 2018 22:19
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У глав России и США будут и другие возможности провести переговоры, но конкретная договорённость пока одна.
Президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Париже 11 ноября. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает life.ru.

— В ходе консультаций Болтона с представителями нашей внешнеполитической и военно-политической команды была достигнута предварительная договорённость о возможности проведения контакта двух президентов в Париже на мероприятиях в связи со столетием окончания Первой мировой войны, и эту договоренность наш президент подтвердил в ходе своей беседы с Болтоном, — сказал Ушаков журналистам.

Он добавил, что, согласно планам, "президенты проведут двустороннюю встречу" после торжественных мероприятий в Париже. Её продолжительность будет зависеть от самих лидеров.

По словам Ушакова, у президентов России и США будут и другие возможности встретиться, но конкретная договорённость пока одна. 
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Комментарии



Политика региона
23 октября 2018  22:19
У глав России и США будут и другие возможности провести переговоры, но конкретная договорённость пока одна.
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