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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин внёс в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в противодействии коррупции

1 апреля 2018 19:44
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Согласно проекту закона, руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физлиц, а в некоторых случаях — и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о про
Путин внёс в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в противодействии коррупции

Как сообщает russian.rt.com, президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о совершенствовании контроля в сфере противодействия коррупции.

Законопроект №430594-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» зарегистрирован в базе системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Как отмечает РИА Новости, согласно проекту закона, руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физлиц, а в некоторых случаях — и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Справки могут запрашиваться в рамках проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и так далее.

Ранее в МВД назвали сумму ущерба от преступлений коррупционной направленности в 2017 году. 



Фото:    kremlin.ru
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Комментарии



Политика региона
1 апреля 2018  19:44
Согласно проекту закона, руководители госкорпораций, государственных внебюджетных фондов наделяются правом получать справки по счетам физлиц, а в некоторых случаях — и юридических лиц при осуществлении проверок соблюдения требований законодательства о про
Путин внёс в Госдуму законопроект о совершенствовании контроля в противодействии коррупции
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