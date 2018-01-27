Путин внес в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума
27 января 2018 14:48
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«В Госдуму президентом внесен проект закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», — сказал он.
Володин добавил, что законопроект «очень важный и требует рассмотрения как можно быстрее, наши граждане ждут этого решения».
Ранее в январе Путин говорил, что МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума на восемь месяцев раньше запланированного — с 1 мая 2018 года, а не с 1 января 2019 года. По словам президента, позитивный эффект от увеличения МРОТ ощутят около 4 млн человек. «Это не только те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но это и те, кто работает на малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров», — пояснил президент.
По данным Минтруда, из-за досрочного повышения МРОТ из бюджетов всех уровней дополнительно потребуются почти 40 млрд руб. Затраты для бизнеса оцениваются в 22,7 млрд руб.
В декабре 2017 года Путин подписал закон о поэтапном повышении МРОТ. С 1 января 2018 года он был увеличен до 9489 руб. Согласно документу, МРОТ и прожиточный минимум должны уравняться 1 января 2019 года. После этого МРОТ должен ежегодно устанавливаться на уровне прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года или выше.
Фото: Global look press
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