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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР

2 февраля 2017 16:19
278
О причинах кадровых перестановок не сообщается.
Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым снял с должности 16 генералов МВД, МЧС и Следственного комитета России. Документ опубликован в четверг, 2 февраля, на информационном портале правовой информации.

В частности, занимаемых должностей лишились министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майор полиции Казимир Баташев, глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов.

Также указом сняты с должностей главы нескольких региональных центров МЧС. Среди них — начальник Северокавказского регионального центра МЧС, генерал-майор Николай Литюк, глава Уральского регионального центра, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Комментарии



Политика региона
2 февраля 2017  16:19
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Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
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