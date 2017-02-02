Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР

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В частности, занимаемых должностей лишились министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майор полиции Казимир Баташев, глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов.Также указом сняты с должностей главы нескольких региональных центров МЧС. Среди них — начальник Северокавказского регионального центра МЧС, генерал-майор Николай Литюк, глава Уральского регионального центра, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко.Фото: Михаил Метцель/ТАСС