Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
2 февраля 2017 16:19
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В частности, занимаемых должностей лишились министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, генерал-майор полиции Казимир Баташев, глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов.
Также указом сняты с должностей главы нескольких региональных центров МЧС. Среди них — начальник Северокавказского регионального центра МЧС, генерал-майор Николай Литюк, глава Уральского регионального центра, генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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