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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин увидел в ЕГЭ больше позитива, чем негатива

1 сентября 2018 21:34
62
Глава государства отметил, что Единый государственный экзамен постоянно нуждается в доработке
Глава государства отметил, что Единый государственный экзамен постоянно нуждается в доработке.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что видит в Едином государственном экзамене больше позитива, чем негатива, передает life.ru.

- Скорее, больше позитива, чем негатива, - сказал он в в Сочи во время встречи со школьниками в Образовательном центре "Сириус".

Президент назвал главный недостаток ЕГЭ - отсутствие творческого начала. Глава государства добавил, что экзамен "всегда нуждался в совершенствовании и сейчас, наверное, там не всё в порядке".
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