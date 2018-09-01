Путин увидел в ЕГЭ больше позитива, чем негатива
1 сентября 2018 21:34
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Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что видит в Едином государственном экзамене больше позитива, чем негатива, передает life.ru.
- Скорее, больше позитива, чем негатива, - сказал он в в Сочи во время встречи со школьниками в Образовательном центре "Сириус".
Президент назвал главный недостаток ЕГЭ - отсутствие творческого начала. Глава государства добавил, что экзамен "всегда нуждался в совершенствовании и сейчас, наверное, там не всё в порядке".
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