Путин утвердил законопроект, позволяющий брать кровь водителей для определения степени их опьянения
3 апреля 2018 19:51
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Согласно документу, если у шофера при анализе будет выявлено содержание спирта в 0,3 и более грамма на литр крови, он будет признан находящимся в состоянии алкогольного опьянения, вслед за чем последует административная ответственность. До этого закон подразумевал лишь возможность «подуть в трубочку» — определение степени опьянения с помощью алкотестера и измерения содержания паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Новая норма не отменяет этот метод, однако может использоваться параллельно с ним. По действующему законодательству административная ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения наступает в виде штрафа в 30 тыс. руб. и лишения права на управление автомобилем на срок от полутора до двух лет.
В пояснительной записке к документу указано, что определение состояния опьянения по анализу крови должно помочь в случаях уже произошедших аварий, когда их участники находятся в бессознательном состоянии. Также после подписания закона у водителей и сотрудников полиции появится альтернатива обычным алкотестерам.
Правительство одобрило законопроект в августе 2017 года и внесло его на рассмотрение Госдумы в сентябре. 23 марта нижняя палата парламента одобрила новую норму, а 28 марта ее поддержал и Совет Федерации.
Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский в разговоре с РБК назвал «совершенно разумным» определение степени опьянения водителей по содержанию спирта в крови. «Я всегда поддерживал норму в 0,3 промилле. Сейчас [норма содержания спирта в крови] закреплена в виде закона, что дает ей более четкий правовой статус, что она не изменится просто так, что она не будет пересмотрена. А 0,3 промилле — это такая средняя мировая цифра, поэтому введение ее в 2013 году в КоАП показало, что больше пьяных не стало, наоборот, это дало успокоенность водителям, что их не оштрафуют, если они выпьют валокордин», — отметил он.
Председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин сообщил РБК, что в ряде случаев в сборе крови заинтересованы сами водители. «Во всяком случае в интересах того, кто добивается, чтобы его оправдали и не считает себя находящимся в состоянии опьянения», — отметил он.
По словам Похмелкина, анализ крови является «нормальной клинической процедурой» для того, чтобы установить состояние опьянения. «Здесь ничего нового нет. У нас определяется состояние опьянения по наличию этилового спирта либо в выдыхаемом воздухе, либо в крови. В какой-то степени [анализ крови] даже более основательная и адекватная процедура, чем проверка содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Достоверность состояния опьянения или его отсутствия [анализ крови] лучше подтвердит. Не вижу здесь никакой крамолы», — заявил он.
По мнению Похмелкина, проблемой может стать качество анализа и коррупционная составляющая. «Все это упирается в то, насколько будут качественно делаться [анализы], насколько адекватными будут результаты, какой будет гарантия от того, что не будет сговора между медиками и недобросовестными гаишниками», — добавил он.
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