Путин утвердил закон об органической продукции

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В законе предусмотрено 11 требований к производству. Так, например, органическую продукцию нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Помимо того, производителям запрещается использовать пестициды и стимуляторы роста, которые не разрешены в России.Как ранее отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, содержащиеся в документе положения призваны вытеснить недобросовестных участников рынка.