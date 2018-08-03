Путин утвердил закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

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Главные изменения коснутся покупателей новых машин у официальных дилеров. Так, новым владельцам авто теперь не нужно будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Помимо того, в ГИБДД теперь будут назначать только номер, знаки же владелец машины будет получать самостоятельно у изготовителя. Отмечается, что предельные тарифы для фирм-изготовителей разработает ФАС. Компании будут включены в отдельный реестр.Согласно документу, госучёту не подлежат машины, являющиеся товаром.