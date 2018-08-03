Путин утвердил закон о госзакупке лекарств ещё от пяти редких заболеваний

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Сейчас из бюджета выделяются деньги для лечения семи орфанных, то есть редких заболеваний. Ещё для 24 лекарства должны закупать регионы.В список теперь будут добавлены гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз трёх типов (I, II и VI).