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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин утвердил закон о госзакупке лекарств ещё от пяти редких заболеваний

3 августа 2018 22:46
96
Это гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз трёх типов.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет список заболеваний, для лечения которых медикаменты закупаются за счёт бюджета. Их перечень теперь пополняется на пять позиций, передает life.ru.

Сейчас из бюджета выделяются деньги для лечения семи орфанных, то есть редких заболеваний. Ещё для 24 лекарства должны закупать регионы.

В список теперь будут добавлены гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз трёх типов (I, II и VI).
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Комментарии



Политика региона
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Помимо того, в ГИБДД теперь будут назначать только номер, знаки же владелец машины будет получать самостоятельно у изготовителя.
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3 августа 2018  22:54
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