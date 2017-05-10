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Основными принципами подписанного Путиным указа являются «обеспечение прав граждан на доступ к информации», «обеспечение свободы выбора» при получении данных, а также «сохранение традиционных и привычных (в отличие от цифровых)» для россиян «форм получения товаров и услуг».
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Путин утвердил стратегию развития информационного общества до 2030 года

10 мая 2017 19:11
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Основными принципами подписанного Путиным указа являются «обеспечение прав граждан на доступ к информации», «обеспечение свободы выбора» при получении данных, а также «сохранение традиционных и привычных (в отличие от цифровых)» для россиян «форм получения товаров и услуг».
Как сообщает РБК, президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший стратегию развития информационного общества в стране в период с 2017 года по 2030 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно стратегии, приоритетом при использовании информационных и коммуникационных технологий считаются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение основанных на них «норм поведения».

Кроме того, документ, как уточняется в официальной бумаге, направлен, в том числе, на формирование «национальной цифровой экономики» и «обеспечение национальных интересов». Основными принципами подписанного Путиным указа являются «обеспечение прав граждан на доступ к информации», «обеспечение свободы выбора» при получении данных, а также «сохранение традиционных и привычных (в отличие от цифровых)» для россиян «форм получения товаров и услуг».

Также в документе прописано определение «критической информационной инфраструктуры» в России. Ею, по информации представителей Кремля, является «совокупность объектов <...>, а также сетей электросвязи, используемых для организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры между собой». Эту систему, как отмечается в указе, необходимо защищать «с использованием государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы».

Ранее, в июне 2016 года, в российском Совете безопасности основными угрозами для информационной безопасности страны назвали террористические и экстремистские группировки, а также иностранные спецслужбы. Россия, как подчеркивалось в документе, должна нейтрализовывать воздействия, «направленные на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и довести «до международной общественности объективную и достоверную информацию о государственной политике».


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Комментарии



Политика региона
10 мая 2017  19:11
Основными принципами подписанного Путиным указа являются «обеспечение прав граждан на доступ к информации», «обеспечение свободы выбора» при получении данных, а также «сохранение традиционных и привычных (в отличие от цифровых)» для россиян «форм получения товаров и услуг».
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