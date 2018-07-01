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Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы

1 июля 2018 16:50
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Следить за его исполнением будет специально созданная рабочая группа.
Президент Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Соответствующий указ, подписанный 29 июня, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передае РБК.

Подписанный главой государства документ обязывает руководителей федеральных органов исполнительной власти и других государственных органов обеспечить реализацию всех предусмотренных мероприятий по борьбе и противодействию коррупции. В указе также содержатся рекомендации Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию этого национального плана.

Следить за выполнением всего комплекса мероприятий будет специально созданная рабочая группа. «Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции», — говорится в указе.

Указ вступил в силу еще накануне, 29 июня, с момента подписания.

Среди мер, которые утвердил Путин, — усовершенствование системы запретов, ограничений и требований, которые установлены для противодействия коррупции. До 1 ноября кабмин должен будет внести в Госдуму законопроекты, которые предусматривают «распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции».

В инициативах правительства должны содержаться предложения по совершенствованию мер ответственности за несоблюдение запретов, ограничений и требований, которые установлены в целях противодействия коррупции. Также глава государства потребовал от кабмина усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

До 1 февраля 2019 года правительству поручили представить предложения по внесению в действующее российское законодательство изменений, которые предусматривают случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований «вследствие обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением.

Президентский совет по противодействию коррупции работает с 2008 года. В него входят помощники президента Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и другие. В задачи совещательного органа входит подготовка предложений главе государства, которые связаны с противодействием коррупции в стране.

По подсчетам Генпрокуратуры, за 2016–2017 годы ущерб от коррупции в России составил 148 млрд руб. Как отметил глава надзорного ведомства Юрий Чайка, из этой суммы коррупционеры добровольно погасили 11 млрд руб., еще 78 млрд руб. было изъято в пользу государства. По данным британской консалтинговой компании Ernst & Young за 2017 год, Россия занимает 16-е место по уровню коррумпированности бизнеса среди стран региона EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка).


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Комментарии



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1 июля 2018  16:50
Следить за его исполнением будет специально созданная рабочая группа.
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы
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