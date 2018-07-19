Путин упразднил три президентских совета и комиссию при главе государства
19 июля 2018 22:22
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Помимо этого Путин упразднил комиссию при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и преобразовал президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам в совет по стратегическому развитию и национальным проектам.
В связи с подписанным документом утратили силу 69 президентских указов и распоряжений.
Президентские советы — совещательные органы, образованные в целях обеспечения различных органов власти. До сегодняшнего дня их было 17.
Совет по модернизации и инновационному развитию до 2012 года был комиссией при президенте. Последний раз его президиум собирался в конце апреля этого года.
Совет по развитию финансового рынка существовал с 2008 года. Экономический совет при президенте был создан в 2012 году.
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