Путин упразднил три президентских совета и комиссию при главе государства

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Помимо этого Путин упразднил комиссию при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и преобразовал президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам в совет по стратегическому развитию и национальным проектам.В связи с подписанным документом утратили силу 69 президентских указов и распоряжений.Президентские советы — совещательные органы, образованные в целях обеспечения различных органов власти. До сегодняшнего дня их было 17.Совет по модернизации и инновационному развитию до 2012 года был комиссией при президенте. Последний раз его президиум собирался в конце апреля этого года.Совет по развитию финансового рынка существовал с 2008 года. Экономический совет при президенте был создан в 2012 году.