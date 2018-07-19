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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин упразднил три президентских совета и комиссию при главе государства

19 июля 2018 22:22
237
По модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.
В соответствии с указом, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, упраздняются три президентских совета — по модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет, передает РБК.

Помимо этого Путин упразднил комиссию при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и преобразовал президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам в совет по стратегическому развитию и национальным проектам.

В связи с подписанным документом утратили силу 69 президентских указов и распоряжений.

Президентские советы — совещательные органы, образованные в целях обеспечения различных органов власти. До сегодняшнего дня их было 17.

Совет по модернизации и инновационному развитию до 2012 года был комиссией при президенте. Последний раз его президиум собирался в конце апреля этого года.

Совет по развитию финансового рынка существовал с 2008 года. Экономический совет при президенте был создан в 2012 году.


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Комментарии



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