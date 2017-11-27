Путин учредил в России День добровольца

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Его будут отмечать 5 декабря. Указ вступает в силу со дня подписания.Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эту дату объявляют Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.В ежегодных посланиях 5 декабря Генеральный секретарь ООН говорит о роли и значении волонтеров независимо от того, чем конкретно они занимаются.