Путин учредил в России День добровольца
27 ноября 2017 23:56
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Его будут отмечать 5 декабря. Указ вступает в силу со дня подписания.
Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, в которой эту дату объявляют Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.
В ежегодных посланиях 5 декабря Генеральный секретарь ООН говорит о роли и значении волонтеров независимо от того, чем конкретно они занимаются.
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