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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин сообщил, что правоохранительные органы не должны ограничивать свободу, в том числе в интернете.

8 июня 2018 07:06
«Я знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути».
В ходе прямой линии президент Владимир Путин призвал не запрещать социальные сети и мессенджеры, а искать «цивилизованные способы» противостояния угрозам, «не ограничивая свободу», передает РБК. Путина спросили, правда ли, что в российские власти собираются закрыть Instagram и YouTube.

«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram», — ответил Путин.

Он пояснил, что представители правоохранительных и специальных служб после взрывов в петербургском метро рассказали, что не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована.

«Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь. В то же время я сам работал в специальных службах, я знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути. По пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе с террористическими проявлениями», — продолжил Путин.

«Не ограничивая свободу, в том числе в интернете», — резюмировал президент.


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Комментарии



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