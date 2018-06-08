Путин сообщил, что правоохранительные органы не должны ограничивать свободу, в том числе в интернете.

«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram», — ответил Путин.Он пояснил, что представители правоохранительных и специальных служб после взрывов в петербургском метро рассказали, что не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована.«Как я должен на это реагировать? Вопросы безопасности в первую очередь. В то же время я сам работал в специальных службах, я знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути. По пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями, в том числе с террористическими проявлениями», — продолжил Путин.«Не ограничивая свободу, в том числе в интернете», — резюмировал президент.