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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин сделал заявление насчёт паралимпийского движения в России

27 ноября 2017 22:52
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Путин заявил, что государство продолжит уделять внимание развитию паралимпийского движения в России и отстаивать интересы отечественных спортсменов на самом высоком международном уровне.
Как сообщает russian.rt.com, президент России Владимир Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии Паралимпийского комитета России (ПКР) «Возвращение в жизнь».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Путин заявил, что государство продолжит уделять внимание развитию паралимпийского движения в России и отстаивать интересы отечественных спортсменов на самом высоком международном уровне.

Ранее глава ПКР Владимир Лукин прокомментировал влияние на российских паралимпийцев решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).




Фото:  russian.rt.com
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Комментарии



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