Путин сделал Героем России захватившего в Афганистане первый Stinger

63

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации», — говорится в тексте указа.В январе 1987 году группа спецназовцев, в составе которой был старший лейтенант Ковтун, вступила в бой с моджахедами.​«В какой-то момент один из «духов» выскочил из убежища и побежал по руслу ручья в сторону от места боя. За спиной у него была пусковая труба ПЗРК, а в руках небольшой чемоданчик — «дипломат». Ковтун устремился за ним. Моджахед, отстреливаясь, стремительно отрывался. Чтобы не упустить противника, Ковтун, будучи мастером спорта по стрельбе, сумел одним выстрелом из АКС уложить его. Подбежав к убитому, Ковтун забрал трофеи», — описывала позднее события «Красная звезда».В захваченном чемоданчике оказались документы, в том числе инструкция к переносному зенитно-ракетному комплексу (ПЗРК) Stinger, которые США поставляли душманам. За захват первого такого ПЗРК была назначена награда, всем бойцам группы, которой удастся захватить Stinger обещали присвоить звания Героя Советского Союза. По данным «Красной звезды», сразу после возвращения спецназовцев на базу четверо участников операции были вызваны для оформления наградных документов. Однако в итоге звания Героя никто из них не получил. Ковтун тогда был награжден только орденом Красной звезды.ПЗРК Stinger предназначен для поражения низколетящих воздушных целей (самолетов, вертолетов, БПЛА). Кроме того позволяет обстреливать небронированные наземные или надводные цели. Производство ПЗРК стартовало в 1978 году. В середине 1980-х годов комплексы начали поставлять афганским моджехедам. Появление у них таких ПЗРК вынудило советские войска изменить тактику использования в Афганистане самолетов и вертолетов.15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганистана.