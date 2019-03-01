Путин считает необходимым ужесточить требования к выдаче водительских удостоверений
1 марта 2019 17:58
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Президент считает необходимым последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением ПДД, а также расширять возможности дорожных камер. Также целесообразным он считает повышать требования к сдаче экзаменов для получения водительских удостоверений.
Кроме того отдельно была выделена тема пассажирских перевозок. После принятых мер количество погибших в ДТП по вине водителей автобусов сократилось на 17%. Данный результат президент назвал хорошим.
Путин просил принять меры для уменьшения общего количества ДТП. Оно не снижается уже пять лет.
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Кроме того отдельно была выделена тема пассажирских перевозок. Политика региона
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