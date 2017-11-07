Путин решил поручить Росгвардии охрану губернаторов

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Согласно законопроекту брать того или иного губернатора под охрану Росгвардия будет с разрешения главы государства, при этом за ее услуги главам регионов придется платить.«Обеспечение безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации осуществляется исключительно на договорной основе», — говорится в проекте документа.Законопроект предусматривает возможность направления президентом бойцов Росгвардии на охрану не только губернаторов, но и «иных лиц». Причем охранять последних ей может быть приказано и бесплатно: в документе говорится, что безопасность «иных лиц» должна обеспечиваться, «как правило, на договорной основе».Тарифы на охранные услуги Росгвардии должно утвердить правительство, а все полученные таким образом доходы законопроект предписывает в полном объеме зачислять в федеральный бюджет.В соответствии с действующим законодательством к числу задач Росгвардии отнесена охрана особо важных, режимных и других объектов в соответствии с перечнем, утвержденным правительством страны, а также имущества физических и юридических лиц по договорам.С 2016 года в ведении Росгвардии находится ранее подконтрольное МВД федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», обеспечивающее военизированную (с правом на использование автоматического оружия) охрану органов государственной власти и коммерческих предприятий, а также сопровождение грузов, пультовую охрану и т.д.