Путин разрешил иностранным болельщикам въезд в Россию на ЧМ-2018 без виз

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Согласно поправкам в законодательство, введенным в преддверии спортивных соревнований, болельщики смогут посетить Россию без виз «по документам, удостоверяющим личность, и персонифицированной карте зрителя в электронной форме». Эта возможность будет предоставлена иностранцам в период, который начнется за 72 часа до первого матча КК-2017 или ЧМ-2018 и закончится в день последней игры.Участникам КК-2017 и ЧМ-2018 года будут выдаваться многократные обыкновенные гуманитарные визы, а организаторам — многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы. Кроме того, в поправках прописана возможность прохода на матчи соревнований с помощью персонифицированной карты зрителя на бумажном носителе.Ранее, в середине марта в Госдуме предложили запретить въезд в Россию иностранным футбольным хулиганам во время международных соревнований. Кроме того, депутаты предложили задерживать и депортировать иностранцев за нарушение порядка на стадионах. 17 апреля соответствующий закон подписал Владимир Путин.Чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет с 14 июня по 15 июля. Он станет первым, проводимым в России. Матчи турнира сыграют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи и других крупных городах. В 2017 году, до чемпионата, в России пройдет Кубок конфедераций. В нем сыграют победители шести континентальных чемпионатов, а также сборная принимающей страны и страна-победитель предыдущего ЧМ. Проведение Кубка конфедераций намечено с 17 июня по 2 июля 2017 года.Фото go32.ru