Путин ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

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Ожидается, что благодаря маркировке товаров РФ сможет повысить в целом объём ВВП и собираемость налоговых и таможенных платежей. Соглашение предусматривает осуществление мониторинга и контроль оборота маркированных товаров в рамках союза для защиты прав потребителей и предотвращения действий, которые вводят их в заблуждение.Документ был подписан 2 февраля по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. Законопроект приняли депутаты Госдумы 24 июля. Совет Федерации одобрил его 28 июля.