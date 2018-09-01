Путин рассказал об отношении к переходу на контрактную армию
1 сентября 2018 23:31
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— Вопрос в бюджетных возможностях. У нас есть план строительства армии… Была идея создать целиком контрактную службу, потом посмотрели опыт разных стран мира, и везде почти призыв сохраняется. Но у нас есть план увеличения числа военнослужащих по призыву, — пояснил российский лидер.
По словам Владимира Путина, стране нужны военнослужащие с профессиональной подготовкой, поскольку за год лётчика или ракетчика обучить невозможно.
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