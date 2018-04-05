Путин рассказал, что почти 99% нарушений антимонопольного законодательства приходится на регионы
5 апреля 2018 23:34
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«О чем это говорит? О том, что должного значения в стране этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, ничего страшного. Надо порадеть родному человечку — ну, условно говоря, своим каким-то фирмёшкам, ГУПам, МУПам», — сказал Путин. «На самом деле ущерб для экономики страны — колоссальный. Мы его просто не ощущаем, но он большой», — добавил он.
Нужно менять управленческую логику, пока же проблема — в «бюрократическом мышлении»: чиновникам проще работать со знакомыми компаниями, чем выбирать эффективных исполнителей на рынке. «Государственные структуры, компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес. Фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки. Как следствие, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики. Подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела. Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынке, плотно занятом госпредприятиями и компаниями с госучастием», — указал Путин.
В 2017 году было возбуждено 677 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 — по картелям, что на 8% больше результатов прошлого года, указал президент. Он также напомнил о «региональном протекционизме». Власти субъектов пытаются упростить своим производителям доступ на рынок, однако их меры противоречат принципу единства экономического пространства страны и искажают конкурентную среду. «Мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно недопустимо», — сказал Путин.
В декабре 2017 года Владимир Путин подписал документ, определяющий меры по развитию конкуренции в стране. Главными принципами должны стать сокращение доли госсектора, равенство условий и свобод экономической деятельности, направление госинвестиций на развитие конкуренции, следует из указа президента. Сейчас доля государства в экономике составляет 46%, подсчитывал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.
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Комментарии
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