Путин прокомментировал предложение запретить смартфоны в школах

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— Любая идея может быть признана эффективной только после анализа практики применения. Я пока не очень понимаю, нужно запрещать или не нужно. Всё запретить невозможно. Просто нужно понять, где те или иные достижения можно использовать в плюс к процессу обучения, — сказал российский лидер.На просьбу другого ученика оценить идею продажи исторических зданий Санкт-Петербургского государственного университета Путин сказал, что вуз "вряд ли будет растащен и разворован". Российский лидер пошутил, что после его слов такой сценарий стал невозможным.Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков